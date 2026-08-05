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В Турция: Мохамед Салах ще кацне в Истанбул в сряда

05 август 2026, 12:30 часа 391 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В Турция: Мохамед Салах ще кацне в Истанбул в сряда

Трансферът на Мохамед Салах в носителя на Купата на Турция Трабзонспор е все по-близо. След като в последните часове стана яско, че египетската суперзвезда се е разбрала с клуба от черноморския град, сега от клуба излязоха с официално изявление, че бившето крило на Ливърпул ще кацне в Истанбул на 5 август, сряда. Очакванията са по-късно същия ден той да бъде в Трабзон. Неговият договор с Трабзонспор ще бъде за 2 години, като Салах ще получава заплата от 17 милиона евро на година.

Трабзонспор: "Очаква се играчът да пристигне в Трабзон вечерта"

Ето какво написаха от Трабзонспор: "Съобщение за феновете на Трабзонспор. Професионалният футболист Мохамед Салах, с когото започнахме преговори за трансфер, ще бъде на терминала за обща авиация на летище "Ататюрк" в Истанбул в сряда, 5 август, в 12:00 часа. Очаква се играчът да пристигне в Трабзон вечерта на същия ден. Часът и други подробности за програмата по посрещането в Трабзон ще бъдат съобщени на обществеността чрез официалните комуникационни канали на нашия клуб в рамките на деня".

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Мохамед Салах

Мохамед Салах беше пред трансфер в Бешикташ

Мохамед Салах обяви, че ще напусне Ливърпул още преди края на миналия сезон. Най-сериозните очаквания бяха той да премине в клуб от Саудиткса Арабия. Египтянинът получи оферти както от Саудитската професионална лига, така и от МЛС и от Турската Суперлига. Най-близо до привличането му беше Бешикташ, който предлагаше 12 милиона евро годишна заплата. Но трансферът там пропадна и в крайна сметка Салах най-вероятно ще подпише с Трабзонспор.

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Трабзонспор Летен трансферен прозорец Мохамед Салах Суперлига на Турция
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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