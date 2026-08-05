Нито 1 свалена ракета в Украйна тази нощ, Киев свиква спешна среща с бизнеса след руските удари

28 ракети е изстреляла Русия по Украйна в нощта срещу 5 август - украинските сили не са свалили нито една, явно поради тотална липса на ракети-прехващачи "Пейтриът". Русия е атакувала с 24 балистични ракети "Искандер-М/С-400" и 4 противокорабни ракети "Циркон/Оникс". Отделно са изстреляни 115 ударни дрона "Шахед", "Гербер", "Италмас" и "Пародия", но те не са такъв проблем - украинците са свалили 98 от тях, според данните към 8:30 ч. сутринта.

Основният район на атаката са били Киев и Киевска област, се посочва в съобщение на украинските военновъздушни сили в Telegram.

Противокорабните ракети са били изстреляни от Курска и Ростовска области, докато балистичните ракети - от Брянска и Курска области.

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Регистрирани са били попадения с ракети и 17 ударни дрона на 26 места, а на 6 места са паднали отломки от свалени дронове.

Дотук според данните, изнесени от президента Володимир Зеленски, 17 души са били убити при руските атаки тази сутрин, ранените са 44, но броят им може да се увеличи.

Спешна среща

Атаката на Русия от тази нощ е била насочена срещу жилищни сгради, магазини, складове и друга гражданска инфраструктура. Ударени са украински предприятия, производствени мощности и търговски и логистични центрове, които не са военни цели, съобщи украинският премиер Серхий Корецки.

Зеленски на свой ред подчерта, че са атакувани "обекти, несвързани с войната: пивоварна, складове за строителни материали, гражданска логистика". Според еRadar, унищожени са много складове на компании като "Нова поща", Fozzy Group, "Рабен Украина", Novus и т.н.

На украинското министерство на икономиката е възложено да организира спешни срещи с представители на бизнеса. Правителството трябва да подготви решение, което да осигури безпроблемната работа на логистичните компании и търговските обекти, заяви Серхий Корецки. Това е отговорът на Министерския съвет на руския ракетен терор, добави той.

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Апелът на Зеленски

"Много е важно партньорите ни да осъзнаят, че забавянето на доставките или нежеланието за доставка на противобалистични средства води до такива ужасни жертви и разрушения. Партньорите, които не са готови да ни помогнат по-активно с доставката на ракети-прехващачи сега, могат да помогнат с нови санкции. Защото значителна част от руското производство на балистични ракети не е под санкции", обърна се президентът Зеленски за пореден път към западните партньори.