Кабинетът "Радев":

Съперникът на ЦСКА 1948 се подсили с атрактивен нападател от Русия

05 август 2026, 12:18 часа 430 прочитания 0 коментара

ЦСКА 1948 продължава пътия си в Европа, като ще срещне гръцкия гранд Панатинайкос в третия предварителен кръг за класиране в основната фаза на Лигата на конференциите. И въпреки че вътрешното първенство на южната ни съседка все още не е започнало, "детелините" работят неуморно по своята лятна селекция. Вече официално, те привлякоха нападателя Леви Гарсия от Спартак Москва. Той се завръща в Гърция, след като игра и за АЕК Атина.

Панатинайкос привлече Леви Гарсия

Гръцкият съперник на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите Панатинайкос се подсили с нападателя Леви Гарсия. Той идва под наем от Спаркат Москва, като в сделката е включена и опция за закупуване. Ако остане в Атина, Гарсия ще струва на "детелините" общо 13 милиона евро. На родения в Тринидат и Тобаго нападател няма да му бъде нужен период за адаптиране, тъй като той вече има сериозен опит в Суперлигата на Гърция.

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Гарсия игра за АЕК Атина

Леви Гарсия игра за АЕК Атина в продължение на 5 години, като спечели първенството и Купата на Гърция. Нападателят се присъедини към отбора през лятото на 2020 г. и остана там до лятото на 2025 г. За АЕК той има 160 мача, в които е вкарал 56 гола и е дал 27 асистенции. Преди година Гарсия премина в Спартка Москва, за който изигра 48 мача, вкара 10 гола, даде 5 асистенции и спечели Купата на Русия. В Европа той е играл още за АЗ Алкмаар и Бейтар Йеруселим.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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