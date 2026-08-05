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Въртележка в Англия: Ман Сити, Челси и Тотнъм разменят две крила

05 август 2026, 11:34 часа 602 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com/GettyImages
Въртележка в Англия: Ман Сити, Челси и Тотнъм разменят две крила

В английската Висша лига се разиграва една от най-атрактивните трансферни драми през последните години. Намесени са цели три отбора - Манчестър Сити, Челси и Тотнъм. А футболистите са само двама - Педро Нето и Савиньо. Според италианския журналист Фабрицио Романо, "шпорите" са се насочили към бразилеца от месеци, а от няколко дни "гражданите" имат интерес към португалското крило. В момента трансферният пазар не изобилства от флангови играчи и никой не иска да загуби своя, без да се е подсигурил със заместник.

Ман Сити и Тотнъм не могат да се разберат за Савиньо

Тотнъм иска да привлече Савиньо от Манчестър Сити от няколко месеца насам. Бразилецът също е склонен да търси ново предизвикателство, след като не успя да се наложи на "Етихад". Явно и новият треньор на "гражданите" Енцо Мареска не може да му обещае сигурно бъдеще и крилото търси изхода. Но преговорите между двата клуба не вървят. Тотнъм вече похарчи 108 милиона евро за Сандро Тонали и 99 милиона евро за Матеуш Фернандеш и не може да си позволи трета голяма трансферна сума, докато Манчестър Сити иска много пари за Савиньо.

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Педро Нето

Педро Нето ще замести Савиньо

За да замести Савиньо, Манчестър Сити е започнал преговори с представители на Педро Нето от Челси. Бъдещето на португалеца също не е сигурно, след като "сините" привлякоха Джовани Кенда. Все още "гражданите" не са изпратили оферта за Нето към Челси, но се очаква това да се случи през следващите дни. В същото време, ако Тотнъм не се споразумее с Ман Сити и не успее да привлече Савиньо, ще се насочи именно към Педро Нето като резервен вариант.

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Манчестър Сити Челси Висша лига Тотнъм Летен трансферен прозорец Педро Нето Савио
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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