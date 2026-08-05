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Приближава ли се до Арсенал? Винисиус отхвърли предложението на Реал Мадрид за нов договор

05 август 2026, 10:28 часа 581 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Приближава ли се до Арсенал? Винисиус отхвърли предложението на Реал Мадрид за нов договор

Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор е отхвърлил ново предложение за договор от мадридския клуб. Това съобщи изданието „El Larguero“. Както е известно, ръководството на „кралете“ предложи на 26-годишния бразилец договор до 2031-ва със заплата от 22 милиона евро.

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Очаква се представители на играча и на клуба да се срещнат отново в следващите няколко дни, за да дискутират условията. Новият старши треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо държи Винисиус да остане в клуба, но за момента няма яснота дали това ще се случи.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид

Винисиус е в Реал Мадрид от лятото на 2018 г. Настоящият му договор с мадридския клуб е до лятото на 2027 г. Transfermarkt оценява стойността му на 140 милиона евро. През сезон 2025/26 играчът изигра 53 мача във всички турнири, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции.

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Реал Мадрид Арсенал Винисиус Жуниор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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