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Украинските дронове потопяват Лукашенко заедно с Путин: Последиците с етикет "Wildberries"

05 август 2026, 12:47 часа 206 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Украинските дронове потопяват Лукашенко заедно с Путин: Последиците с етикет "Wildberries"

Минският съюз на предприемачите и работодателите се обърна към първия заместник-министър на икономиката на Беларус Иван Вежновец заради последиците за беларуските предприятия от украинските далекобойни удари с дронове срещу складовете на Wildberries в Русия. С писмото е поискано създаване на държавен план и защита на правата плюс възстановяване на загубени пари заради ударите от беларуските търговци.

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Според писмото, няма как пожарите в складовете на най-големия руски онлайн търговец да бъдат считани за извънредна ситуация, която не подлежи на обезщетение. В самата Русия Wildberries иска да изкара ситуацията с ударите като форсмажор т.е. да не плаща обезщетения за унищожени продукти и стоки.

Минският съюз на предприемачите и работодателите предложи среща с беларуското министерство на икономиката за разработване и прилагане на съвместен план за действие - в самото писмо се уточнява, че според предприемачите това е единственият правиелн подход, като писмото е публикувано на сайта на съюза. Украинският медиен оператор "Суспилно" съобщи, че според някои оценки в складовете на Wildberries в Русия има над 22 000 продукта на беларуски компании.

Потребители в Беларус вече започнаха да се оплакват в социалните мрежи как изведнъж (чудно защо ли) цените на продуктите, идващи през Wildberries, са скочили сериозно. Ако някой не е разбрал защо - ОЩЕ: Украйна принуди перла на руската икономика да бяга от Русия

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Беларус WILDBERRIES война Украйна беларуска икономика
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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