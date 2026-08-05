Предимство за ЦСКА 1948 в Европа: Панатинайкос остава без нападател

Българският вицешампион ЦСКА 1948 ще се изправи срещу Панатинайкос в третия предварителен кръг от квалификациите за вливане в основната фаза на Лигата на конференциите. В последните часове "детелините" обявиха групата за първия мач срещу "червените", като от списъка стана ясно, че те няма да могат да разчитат на нападателя си Андреас Тете. Наложило се е гръкът с ганайски корени да бъде приет в болница, като той е диагностициран с инфекциозна мононуклеоза.

"Андреас Тете беше приет в болница"

Ето какво се казва в официалното изявление на Панатинайкос за Андреас Тете: "Нашият футболист Андреас Тете беше приет в болница, където остава за лечение поради появата на инфекциозна мононуклеоза. Международният нападател се подлага ежедневно на необходимите клинични и лабораторни изследвания, за да се оцени напредъкът на здравословното му състояние". Липсата на Тете не е добра новина за Панатинайкос, тъй като той не е просто част от състава. В последно време нападателят се наложи като важна част от отбора на "детелините".

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Андреас Тете е футболист на Панатинайскос от януари

Андреас Тете беше титуляр и в двата мача на Панатинайкос от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. През миналия сезон нападателят изигра 38 мача във всички турнири, в които вкара 14 гола и даде 8 асистенции. При "детелините" Тете пристигна в средата на миналата кампания от Кифисия срещу 2.2 милиона евро. Откакто е футболист на Панатинайкос, Андреас Тете е вдигнал оценката си двойно. Според специализирания сайт "transfermarkt", нападателят е бил оценен на 2 милиона евро през зимата, когато премина при "детелините". В момента оценката му е 4 милиона евро.

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