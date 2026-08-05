Ще се превърне ли България в пустиня? Според доклад на ЕК сушата ще превземе всичко извън планините

Сухите земи понастоящем покриват 15% от територията на ЕС (611 000 km2) - площ 2 пъти по-голяма от Италия. Ново проучване на ЕК обаче прогнозира, че тези територии ще се увеличат, засягайки най-много югозападните, южните и югоизточните държави-членки на Съюза. България ще бъде една от страните с най-голям проблем по отношение на опустиняването, като "пощадени" според прогнозите ще останат само планинските региони.

Според анализа най-висок процент земя в условия на опустиняване се наблюдава в Испания (53%), Кипър (45%) и Гърция (36%).

Допълнителни 1 004 608 km² от ЕС са маркирани като изложени на повишен риск от опустиняване въз основа на бъдещи сценарии за Индекса на засушливост (2021-2040 г.). Много от тези райони са извън региона, който понастоящем се счита за сухи земи.

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Деградация на земята

В проучването се говори за деградация на земята поради промяна в земната покривка от европейските държави. Деградацията на земята се отнася до дългосрочното намаляване на качеството и производителността на земните ресурси поради различни фактори, включително човешки дейности и природни явления. Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (UNCCD) определя опустиняването като деградация на земята, която се случва в сухи земи.

Проучавето разкрива притеснителните мащаби на обхвата на сухите земи, класифицирайки ги в сухи, полусухи и сухи субхумидни.

Така става ясно, че приблизително 15% от площта на ЕС е засегната от опустиняване.

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Най-засегнатите региони включват Испания, Италия, Гърция, Румъния и България. Испания и Португалия имат значителен дял земя, класифицирана като деградирала, и по-висок дял на опустиняване (съответно 50% и 25%).

България е една от най-засегнатите

Обобщените данни на опустиняването за държавите-членки на ЕС сочат, че България е една от най-засегнатите.

Анализът определя обхвата на сухите земи, който, когато е маскиран със слоя на деградация на земята, определя опустиняването. В процентен показател първа по този критерий е Естония с 52% опустяване, на второ място е Кипър с 45% и на трето - България с 32%.

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Прогнозните промени в площта на сухите земи към 2040 г. сочат, че в България сухите и полусухи територии ще са преобладаващи и ще обхванат почти цялата страна, с изключение на Стара планина и Рило-Родопския масив.

Опустиняването ще засегне почти 42 милиона души на континента. Това се равнява на 9% от населението на ЕС. Според прогнозите Кипър (61%), Гърция (47%), Испания (43%), Румъния (39%) и България (37%) показват най-висок дял на населението, засегнато от опустиняването. България, Гърция и Румъния са и страните, чиито граждани се определят като живеещи в най-голям риск от бедност и социално изключване.