Руското влияние в македонската църква: Скорошно посещение на руския посланик го потвърди (СНИМКА)

Руският посланик в Северна Македония Дмитрий Зиков, който в навечерието на 24 май заяви, че кирилицата е дошла от македонските земи, посети манастира „Свети Наум“ край Охрид, става ясно от публикация във "Фейсбук" на руското посолство в Скопие. Той връчил на духовенството на Македонската православна църква – Охридска архиепископия 49 тома от „Православна енциклопедия“ като дар от Балканския отдел на Московската духовна академия, се казва още в публикацита.

Посещението е станало на 4 август, когатопреди 34 години – на 4 август 1992 г. – Руската федерация признава независимостта на Македония.

Макар и решението на Москва тогава да идва повече от 6 месеца след българското - в съобщението на руското посолство се посочва, че Русия е била сред първите, признали Република Македония за суверенна и независима държава под нейното конституционно име.

Коментарите под публикацията в социалната мрежа възхваляват Русия и й благодарят. Нещо, което няма да видим за България поради антибългарската пропаганда и езика на омразата спрямо българщината, което в голяма степен е насърчавано в югозападната ни съседка и от Русия. ОЩЕ: САЩ започват нова ера в Западните Балкани: Русия умишлено подклажда етнически вражди

Руското влияние в РСМ чрез църквата

Визитата на руския посланик доказва докладът на Антидезинформационната мрежа за Балканите (ADN-Балкани), че руската православна пропаганда си пробива път в Северна Македония. В тази връзка може би не е случайно, че наскоро Кумановско-Осоговски митрополит Григорий отправи обвинения към България в етноцид, империализъм и какво ли още не, оправдавайки враждебността към българите. Знаем, че руското и сръбското влияние в югозападната ни съседка бяха една от тревогите в последния доклад на Европейския парламент за напредъка на Скопие. Нещо повече - за руско влияние се говори и в Доклада на Държавния департамент на САЩ за Западните Балкани, а българското разузнаване отчита в своя доклад за 2025 г., че срещу българските интереси на Балканите работят регионални и глобални фактори, каквито са Сърбия и Русия. ОШЕ: Македонската църква оправдава враждебността към българите: Духовник от РСМ плаши със самоунищожение