Край на спекулациите: Ясно е бъдещето на Вирджил ван Дайк

Звездата на Ливърпул Вирджил ван Дайк ще остане на "Анфийлд", след като се появиха спекулации, че клубът може да обмисли раздяла с него след края на сезона. Информацията обаче бързо беше опровергана от авторитетни източници, като журналистът Джеймс Пиърс подчерта, че няма никакви реални индикации за подобен сценарий.

Журналистът Джеймс Пиърс поряза слуховете за трансфер на 34-годишния бранител и разясни действителната позиция на клуба

По негови думи твърденията за евентуален трансфер или продажба на 34-годишния капитан не отразяват действителната позиция на клуба. В момента нидерландският защитник е в период на почивка след края на сезона, като се очаква съвсем скоро да се включи в предсезонната подготовка на отбора. Именно тогава ще започне и по-ясното оформяне на състава за новата кампания.

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Новият мениджър на Ливърпул Андони Ираола също е дал да се разбере, че възнамерява да разчита на опита на Ван Дайк. Очакванията са той да продължи да бъде основен стълб в отбраната и през сезон 2026/27, като клубът няма намерение да се разделя с него в близкото бъдеще.

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