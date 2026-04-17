Английската доминация продължава: Ясни са всички 1/2-финалисти в Лига Европа

17 април 2026, 0:01 часа 432 прочитания 0 коментара
Днес, на 16 април, наблюдавахме невероятните реванши от 1/4-финалните срещи във втория по сила европейски клубен турнир - Лига Европа. Английската доминация продължава, като Астън Вила и Нотингам Форест се класират напред. А след обрат в другия късен мач, Брага също се продължи. В ранната среща победител излезе Фрайбург, който бе и първият ясен 1/2-финалист в Лига Европа.

За разлика от Шампионската лига, където нито един отбор от английската Висша лига не се класира на 1/2-финал, в Лига Европа цели 2 отбора от Острова са във финалната четворка. Това са Астън Вила и Нотингам Форест. "Виланите" Разгромиха Болоня с общ резултат 7:1. В първия мач те победиха с 3:1, а във втория - с 4:0. Така те се класираха за финалната 4-ка, където ще срещнат Нотингам Форест. Нотингамци завършиха наравно първия си мач с Порто - 1:1. Но след ранен червен картон за португалците в реванша и гол на Морган Гибс-Уайт, те се класираха с общ резултат 2:1.

Още: След два разгрома: ясни са по един от 1/2-финалистите в Лига Европа и Лигата на конференциите

Нотингам Форест - Порто

Брага обърна Реал Бетис, Фрайбург чака на 1/2-финал

В ранния мач Фрайбург победи Селта Виго с 3:1 и при общ резултат 6:1, продължи към 1/2-финалите. Съперникът на германците беше определен в много драматичен сблъсък. Реал Бетис и Брага разиграха страхотен спектакъл, като първият мач между тях завърши при резултат 1:1. Испанците поведоха с 2:0 в реванша, но португалците осъществиха обрат и победиха с 4:2. Така, с общ резултат 5:3, те се класираха във финалната 4-ка.

Още: Голям приятел на Бербатов пристига в София с два от най-големите трофеи в Европа

Николай Илиев Отговорен редактор
Лига Европа Астън Вила Порто Нотингам Форест Болоня Реал Бетис Спортинг Брага
