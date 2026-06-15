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Все повече чужденци учат за лекари у нас

15 юни 2026, 12:18 часа 634 прочитания 0 коментара
Снимка: МУ - София
Все повече чужденци учат за лекари у нас

Все повече чужденци учат за лекари у нас. Според данни на Медицинския университет (МУ) в София чуждестранните студенти във висшето училище към края на учебната 2025/2026 година са 3315 във всички курсове и специалности. От тях 2026 са граждани на страни от Европейския съюз (ЕС).

Медицинският университет в София обучава чуждестранни студенти от 71 държави и от 5 континента - Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка.

Чуждестранните студенти в Медицинския университет в София се обучават в специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация". Най-желани от чуждестранните студенти са специалностите "Медицина" и "Дентална медицина".

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Все повече чужденци

Броят на кандидатите от чужбина се увеличава, заявиха от висшето училище по отношение на въпроса дали с годините чуждите студенти се увеличават. От МУ-София са категорични, че имат капацитет, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), и приемът е съобразен с него. Цифрите варират леко в отделните години, но са в рамките на определения капацитет.

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Според ръководството чуждестранните студенти се интересуват най-вече от качеството на обучение и от репутацията на дипломата, която ще получат в края на обучението си, както и от студентската общност, към която се присъединяват. Затова и ръководството на МУ-София се стреми постоянно да поддържа и развива репутацията на учебното заведение на национално и международно ниво, предаде БТА.

Особен интерес студентите проявяват към възможностите за ранно клинично обучение до леглото на болния, както и за включване в научноизследователски проекти, поясниха от Медицинския университет в София.

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Медицински университет студенти медицина чуждестранни студенти МУ
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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