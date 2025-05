Английски грандове ще играят европейски финали, но се изложиха брутално във Висшата лига

Челси, Манчестър Юнайтед и Тотнъм ще играят европейски финали, но това не им попречи да се изложат в двубоите си от 36-ия кръг на Висшата лига. "Сините" от Лондон допуснаха поражение с 0:2 от Нюкасъл във важен мач за борбата за топ 5 в английското първенство. "Червените дяволи" пък бяха подчинени с 0:2 от Уест Хям, който иначе също прави разочароващ сезон. Междувременно Кристъл Палас се наложи с 2:0 при визитата си на "шпорите".

На "Сейнт Джеймсис Парк" Сандро Тонали откри резултата още във втората минута, засичайки центриране на Джейкъб Мърфи. Гостите опитаха да реагират мигновено, но устремът им беше прекършен от червен картон на Николас Джаксън в 35-ата минута. Въпреки че остана с 10 души, Челси доминираше през по-голямата част от второто полувреме. В 90-ата минута обаче Бруно Гимараеш подпечата трите точки с изстрел извън наказателното поле. "Свраките" събраха 66 пункта, за да се изкачат на третото място. Тимът на Енцо Мареска остана пети с 3 по-малко.

