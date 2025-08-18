Хегемонът на Франция с 34 пъти по-голям бюджет от друг отбор в Лига 1

На старта на сезона във френската Лига 1 вестник "Екип" направи съпоставка на бюджетите на клубовете в елита, която показва огромните разлики между отборите. Така френският шампион и победител в Шампионската лига Пари Сен Жермен има годишен бюджет от 850 милиона евро. Това е точно 34 пъти повече от най-скромните финансово клубове - Льо Авър и Анже, които разполагат с по 25 милиона евро на година.

ПСЖ превъзходства конкуренцията във френското първенство

Интересно е, че бюджетът на ПСЖ е по-голям от този на следващите пет клуба във Франция, взети заедно - Олимпик Марсилия (260 милиона), Монако (140 милиона), ФК Пари (130 милиона), Ница (120 милиона) и Лил (110 милиона). Шампионите разполагат и с много повече пари от другите 13 клуба в дъното на подреждането.

Любопитно е също така, че новакът ФК Пари влиза директно на четвърто място в класацията със своите 130 милиона евро, като по този показател изпреварва традиционни клубове, като Ница, Лил, Олимпик Лион, Рен, Страсбург и Ланс.

Цитирано от БТА