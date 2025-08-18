Тежък удар по Наполи: Лукаку ляга под ножа, шампионите спешно търсят нов нападател

Срещата Тръмп-Путин:

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку е получил контузия в приятелския мач срещу Олимпиакос (2:1) миналата седмица, като от италианския шампион разкриха, че става въпрос за сериозна травма и белгийският таран ще пропусне поне два месеца.

Лукаку напусна принудително терена срещу Олимпиакос, като има контузия на феморалния мускул на дясното бедро и ще бъде опериран.

Отсъствието на 32-годишния нападател, който бе в ключов принос за титлата на Наполи миналия сезон след 14 гола и 10 асистенции, притеснява треньора Антонио Конте и може да накара ръководството да привлече още един нападател. Наполи вече взе голмайстора на Удинезе Лоренцо Лука, като може до края на трансферния прозорец да се подсили с още един футболист в атака.

