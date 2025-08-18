Тежък удар по Наполи: Лукаку ляга под ножа, шампионите спешно търсят нов нападател

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку е получил контузия в приятелския мач срещу Олимпиакос (2:1) миналата седмица, като от италианския шампион разкриха, че става въпрос за сериозна травма и белгийският таран ще пропусне поне два месеца.
Лукаку напусна принудително терена срещу Олимпиакос, като има контузия на феморалния мускул на дясното бедро и ще бъде опериран.
🚨⚠️ Napoli are back on the market for new striker as reported yesterday, due to serious injury for Romelu Lukaku.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025
The Belgian striker suffered muscle injury and won’t be available for the next three months at least. 🇧🇪 pic.twitter.com/fx5dWKYMg4
Отсъствието на 32-годишния нападател, който бе в ключов принос за титлата на Наполи миналия сезон след 14 гола и 10 асистенции, притеснява треньора Антонио Конте и може да накара ръководството да привлече още един нападател. Наполи вече взе голмайстора на Удинезе Лоренцо Лука, като може до края на трансферния прозорец да се подсили с още един футболист в атака.
