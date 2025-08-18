Ливърпул продаде позабравено крило за близо 30 милиона! Приходите от изходящи трансфери надхвърлят 200 млн. евро

20-кратният шампион на Англия Ливърпул ще прехвърли границата от 200 милиона евро от изходящи трансфери, след като завърши сделка с Борнемут за крилото Бен Доук. 19-годишният играч ще премине при "черешките" срещу 25 милиона паунда (около 29 млн. евро), съобщава агенция ПА. А това ще се окаже поредната впечатляваща изходяща сделка за "червените" през това лято, след като клубното ръководство вече успя да продаде на добра цена още няколко футболисти, които не попадат в плановете на Арне Слот.

Ливърпул продава Бен Доук за 29 млн. евро, общата сума от изходящи трансфери надхвърля 200 милиона

Ливърпул привлече Доук през 2022 от шотландския Селтик за 600 хиляди паунда. Той изигра десет мача за мърсисайдци в първите две години и прекара целия минал сезон във втородивизионния Мидълзбро. Доук вкара три гола в 24 мача. Иначе Ливърпул продаде още Луис Диас, Дарвин Нунес, Трент Александър-Арнолд, Куйвин Келъхър, Джарел Куанса, Тайлър Мортън и Нат Филипс за обща сума от близо 196 млн. евро.

"Червените" са похарчили около 340 млн. евро за нови играчи

В същото време Ливърпул привлече Флориан Виртц, Юго Екитике, Жереми Фримпонг, Милош Керкез и Джовани Лиони за около 340 млн. евро. Предполага се, че на "Анфийлд" ще привлекат още двама играчи - Александър Исак от Нюкасъл и Марк Гехи от Кристъл Палас. Костас Цимикас и Харви Елиът са други двама футболисти, за които е вероятно да напуснат "Анфилд" до края на трансферния прозорец. Вторият дори преговаря с РБ Лайпциг.

Появиха се информации, че Ливърпул може да продаде и Ибрахима Конате още това лято.