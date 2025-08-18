Ливърпул настоява да получи оферта от Реал Мадрид за основен играч на Арне Слот

Английският гранд Ливърпул иска да получи оферта от Реал Мадрид за защитника Ибрахима Конате до края на август, съобщава испанското издание AS. В Мърсисайд са наясно с интереса на "белия балет" към централния бранител и настояват да се водят преговори още сега, за да не загубят френския национал като свободен агент през следващото лято - сценарий, който се случи с Трент Александър-Арнолд.

Ливърпул продава Ибрахима Конате на Реал Мадрид още през това лято?

Още преди няколко седмици стана ясно, че Конате отказва да преподпише с Ливърпул, а контрактът му изтича през лятото на 2026 година. Защитникът веднага бе свързан с Реал Мадрид, откъдето се надяват да го привлекат като свободен агент. Сега става ясно, че Ливърпул е готов да се раздели с 26-годишния футболист още през това лято, за да може да получи трансферна сума за него.

Флорентино Перес може да плати до 25 млн. евро за защитника

Според информациите, от Реал са готови да платят до 25 милиона евро за правата на Конате. През миналата кампания бранителят изигра 31 мача, като се отчете с гол и две асистенции, помагайки на отбора на Арне Слот да стане шампион на Англия за 20-ти път. Конате започна като титуляр за Ливърпул и в откриващия мач за сезона срещу Борнемут, но далеч не убеди с изявите си в защита.

Трябва да се припомни, че Ливърпул вече привлече нов бранител в лицето на младия италианец Джовани Леони, а освен това "червените" са свързвани и с капитана на Кристъл Палас Марк Гехи, който настоява да бъде трансфериран - подобно на Александър Исак от Нюкасъл.

