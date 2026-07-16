"Това е голяма изненада за нас": ЕС постави въпрос пред Зеленски защо сменя военния си министър

Оставката на украинския министър на отбраната Михайло Федоров е изненадала европейските съюзници на Украйна. Това стана ясно от думите на европейския комисар по отбраната Андрюс Кубилюс пред "Европейска правда". "Да, и това беше голяма изненада" - така отговори той на въпрос дали вече е бил уведомен за тази оставка.

Той добави, че е разбрал за промените в правителството на Украйна докато е пътувал от Варшава за Хелм, като коментира и оставката на премиера Юлия Свириденко така: "Наистина понякога са необходими промени в правителството. И чухме от нашите събеседници тук в Киев, че новият премиер е подходящ за тази позиция".

Кубилюс обаче подчерта, че най-силно го интересува кой ще отговаря за отбраната в Украйна и какво ще се случи с министър Федоров. ЕС си задава въпроса защо такъв министър се сменя, каза той.

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"Работихме в тясно сътрудничество и продължаваме да го правим с Михайло Федоров – както преди, така и особено след като той пое Министерството на отбраната. Наистина постигнахме много през този период", отбеляза европейският комисар.

Той подчерта, че е много важно всички планове, координирани досега с Михайло Федоров, да останат в сила и да работят ефективно както досега.

"Много е важно за нас да продължим това, което започнахме – особено по отношение на финансирането за Украйна. 60 милиарда е огромна сума. Михайло Федоров, Сергей Боев и аз работихме добре заедно. Първият списък с оръжия и първият график (за използване на европейско финансиране - бел. ред.) относно производството на дронове са одобрени. Всички споразумения и процедури както от украинска, така и от европейска страна работят ефективно и първите средства вече са преведени на Украйна", добави той.

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Припомняме, че оставката на Федоров предизвика протести в Киев и други градове на Украйна, а висш командир от Военновъздушните сили хвърли оставка в знак на несъгласие.

Михайло Федоров с германския министър на отбраната Борис Писториус. Снимки: Getty Images