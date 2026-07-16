На първо четене: Първообразът на машинното гласуване е възстановен

В навечерието на президентските избори 52-ото Народно събрание възстанови на първо четене машинното гласуване. Идеята е машинен вот да има във всички изборни секции, с изключение на секциите под 300 души избиратели. Законопроекти в тази посока бяха внесли както от "Прогресивна България", така и от "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

ДПС имаха два законопроекта, единият предвиждаше агитация на майчин език, но той не беше приет, а другият беше свързан с отпадането на ограниченията за гласуване извън страни от ЕС, каквито предложения имаха и други формации.

Законопроектът на проруската партия "Възраждане" беше насочен срещу хартиеното гласуване, но както в комисия, така и в зала - той не бе подкрепен.

За всички приети законопроекти ще се изготви общ законопроект и те ще бъдат разгледани заедно на второ четене.

Дебатът за машинния вот

"Ключовите ни предложения са възстановяване на машинното гласуване в неговия първообраз от 2021 г.", каза проф. Янка Тянкова от "Продължаваме промяната". Тя цитира данните на ЦИК от последния вот, че над половината от избирателите са упражнили вота си чрез машинно гласуване.

От своя страна Стефан Арсов от ГЕРБ отчете, че партията няма да подкрепят законопроектите, като отчете, че на последните избори всяка партия е потвърдила, че вотът е бил честен. Той добави, че 53 на 47% от избирателите на последните избори са гласували в полза на хартиеното гласуване.

"Или политическо казано половината от народни представители на "Прогресивна България" са избрани с хартия.

От своя страна Велислав Величков от "Продължаваме промяната" отбеляза, че тези избиратели в секции под 300 души не са имали избор как да гласуват.

Според Хамид Хамид от ДПС венецуелските консервни кутии не са машини за гласуване.

Божидар Божанов от "Демократична България" призова да се престане с манипулациите за машините и техните кодове. Той поясни още, че машините във Венецуела са помогнали на опозицията да разбере реалните резултати.

Мирослав Иванов от "Продължаваме промяната" пък нарече твърденията на ГЕРБ и ДПС свободни съчинения. ОЩЕ: Бивш шеф на ЦИК: Машините ще отпечатват контролна разписка, но тя няма да е водеща при отчитането

Секциите в държавите извън ЕС

Депутатите от мнозинството одобриха предложението на "Прогресивна България" за отпадане на район "Чужбина"

Парламентът прие отпадането на ограничаването на броя секции извън държавите от ЕС. Припомняме, че на предходните избори секциите извън държавите от Европейския съюз бяха ограничени до 20 наброй.

Надежда Йорданова обърна внимание, че се дебатират тези, които през последните години многократно са обсъждани.

"Нашите съграждани дори и да са на територията извън ЕС трябва да могат да гласуват свободно", смята Надежда Йорданова от "Демократична България".

Хамид Хамид от ДПС изрази подобно становище, заявявайки,че ограничаването на секциите извън ЕС е поставило в невъзможност наши сънародници да упражнят конституционното си право на глас. ОЩЕ: На комисия: Мнозинството в парламента с първи стъпки за 100% машинен вот