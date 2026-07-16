Иран атакува Бахрейн, Йордания и Кувейт, а Тръмп видя приятелски жест от Техеран

Иран предприе нови атаки срещу американски военни бази в съседните държави от Персийския залив, докато САЩ продължиха да нанасят удари по обекти по цялата територия на Ислямската република през нощта на 15 срещу 16 юли. Техеран заяви, че е нанесъл удари по цели в региона, включително в Йордания, Кувейт и Бахрейн, като шестият ден от подновените военни действия постави под напрежение предварителното им споразумение за прекратяване на войната.

Междувременно американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли шестчасова вълна от удари на множество места, за да „намалят способността на Иран да заплашва невинни моряци“ в Ормузкия проток.

Последните сблъсъци дойдоха, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че „по-добре да се държи прилично“, в противен случай ще бъде подложен на по-нататъшни военни действия, ако не се върне към преговорите. Във вторник Тръмп заплаши, че ще нанесе удари по енергийната инфраструктура на Иран, ако Техеран не се върне в преговорите.

Още: Цената на петрола смени посоката: Прогнозите до края на годината

Главният преговарящ от страна на Иран, председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, заяви пред държавните медии, че Техеран „няма причина“ да спазва каквото и да е споразумение, което не е в полза на страната. Той добави, че националната сигурност на Иран зависи от поддържането на „ирански договорености“ в Ормузкия проток.

Последните нападения на САЩ: командни центрове и ПВО

При последните атаки САЩ са нанесли удари по командни центрове, обекти на противовъздушната отбрана и съоръжения за брегово наблюдение в цял Иран – включително в пристанищния град Бандар Абас и на остров Голям Томб, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).

Още: Иран не е единствената война, която разтърсва петролния пазар

В цял Иран са се чули експлозии, а в Техеран са се задействали системите за противовъздушна отбрана, съобщиха иранските държавни медии.

Кувейт, Бахрейн и Йордания съобщиха за ирански атаки

Малко след това съюзниците на САЩ в Персийския залив съобщиха за атаки. Военните власти в Кувейт заявиха, че са предотвратили атаки с дронове, докато министерството на вътрешните работи на Бахрейн призова гражданите да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място.

Още: Ирански дронове атакуваха Кувейт

Снимка: Принтскрийн, Telegram

Въоръжените сили на Бахрейн съобщиха, че са пресекли и унищожили няколко ирански ракети и дрона, насочени срещу кралството, като обвиниха Техеран, че продължава „кампания от атаки срещу цивилни“. Силите за отбрана на Бахрейн уточниха, че системите им за противовъздушна отбрана са пресекли ракетите и че всички военни части остават в най-висока степен на готовност за защита на страната. Военните заявиха, че нанасянето на удари по цивилни граждани и частна собственост с ракети и дронове представлява нарушение на международното хуманитарно право, предаде опозиционната иранска телевизия Iran International.

Иранските военни също заявиха, че в последната си серия от удари са нанесли удари по американски комуникационни системи и съоръжения за съхранение на гориво в Йордания. Йорданската армия заяви, че е свалила 8 ирански ракети. Няма жертви, нито материални щети.

Още: Месеци или години: Тръмп не знае как да завърши войната с Иран

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е поразил американска военна база в Йордания с балистични ракети в отговор на американско нападение по детска болница в Иран.

Ормузкият проток е затворен, Иран плаши с още блокирани маршрути

Докато напрежението се засилва, Ормузкият проток – ключов воден път край иранското крайбрежие, който Техеран ефективно блокира в отговор на американско-израелските удари – остава затворен. Във вторник САЩ обявиха, че са възобновили блокадата на иранските пристанища, която беше отменена по-рано като част от споразумение, сключено между двете страни миналия месец, известно като меморандум за разбирателство. На следващия ден САЩ обстреляха и извадиха от строя празен петролен танкер под флага на Кюрасао, който според CENTCOM се е опитвал да отплава към блокиран ирански пристанищен град.

В отговор на подновяването на американската блокада Корпусът на иранските революционни гвардейци предупреди САЩ, че трябва да „очакват затварянето на други маршрути за износ на нефт и газ, които служат на интересите на Съединените щати и техните съюзници“, предаде BBC. Не бяха дадени подробности кои маршрути биха могли да бъдат засегнати.

Има данни, че един от тях може да е протокът Баб ел-Мандеб - входът към Червено море. Това би открило нов фронт срещу Вашингтон и би изложило на риск втора ключова артерия за световните енергийни доставки. Информацията на британското издание The Telegraph засега е, че подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен планират такава стъпка.

Yemen's Houthis are reportedly preparing to close the Bab el-Mandeb Strait, a key global shipping route.



The move would mirror Iran's strategy in the Strait of Hormuz and could severely disrupt global trade by forcing ships to reroute around Africa.



While the Houthis have not… pic.twitter.com/y9lW9LWTGX — Clash Report (@clashreport) July 16, 2026

Още: Тръмп: Техеран отчаяно иска сделка, ще решим

Тръмп приветства ход на Иран

Въпреки продължаващите военни действия Тръмп приветства потенциална отстъпка и знак за мир от страна на Техеран, свързана с освобождаването на американска гражданка, арестувана от Ислямската република, за която президентът на САЩ заяви, че е била „неправомерно задържана“ през декември 2024 г. Дена Карари е била на път да се върне в САЩ тогава, твърди адвокатът ѝ Джаред Генсър, който публикува информация за това в X.

„Съединените американски щати оценяват този жест на добра воля от страна на Иран!“, написа Тръмп в сряда в платформата си Truth Social.

Още: Не само Ормузкия проток: Иран заплаши да блокира още важни морски пътища

Trump:



Iran has allowed an American Citizen, who was wrongfully detained in December of 2024 under the “presidency” of Sleepy Joe Biden, to leave the Country.



She is now safely outside of Iran, and in good condition.



The United States of America appreciates this gesture of… pic.twitter.com/iahaJhrVwz — Clash Report (@clashreport) July 16, 2026