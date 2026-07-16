Музика без маска: Бет Харт отново в София

Има изпълнители, които просто пеят. И има артисти, които преживяват всяка нота. Бет Харт принадлежи към вторите. Затова и нейните почитатели по целия свят казват: "Аз не слушам Бет. Аз чувствам Бет."

На 18 юли една от най-впечатляващите съвременни рок и блус изпълнителки ще се завърне в България за концерт в Парк център ЮНАК в София, за да представи последния си албум "You Still Got Me".

Номинирана за "Грами", Бет Харт е артист с рядко срещан глас – суров, необуздан и едновременно крехък, способен да премине от най-дълбоката болка до най-светлата надежда само в рамките на една песен. Тя съчетава блус, рок, соул, джаз и R&B по начин, който е превърнал характерния ѝ тембър в емблема за няколко поколения меломани.

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Фотограф: Виктория Вучева

Любовта на публиката към Бет Харт не се обяснява само с музиката. Тя идва от безкомпромисната ѝ искреност. На сцената Бет не играе роля – тя разказва собствения си живот. В песните си говори открито за болката, зависимостите, травмите, вярата, любовта и изцелението. Именно тази неподправена откровеност превръща всеки неин концерт в интимен разговор с хиляди хора едновременно.

Пианото е нейният най-верен спътник – убежище в трудните моменти и средство да изразява най-дълбоките си чувства. Именно съчетанието между мощния ѝ глас и виртуозното пиано е един от най-разпознаваемите ѝ артистични почерци.

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Не е случайно, че едни от най-големите китаристи в света избират да работят именно с нея. Джо Бонамаса, Слаш, Джеф Бек, Бъди Гай и Ерик Гейлс са само част от музикантите, с които Бет Харт споделя сцена и студио. Съвместните ѝ албуми с Джо Бонамаса се превръщат в събития за почитателите на блуса, а "Black Coffee" оглавява класацията на Billboard.

Последният ѝ албум "You Still Got Me" показва още една страна на артистката – по-съзерцателна, но също толкова емоционална. В него звучат впечатляващи колаборации със Слаш в "Savior With A Razor" и Ерик Гейлс в "Suga N My Bowl", а песните разказват за любовта, доверието и вътрешните битки, които всеки човек води.

Но най-голямата сила на Бет Харт не могат да опишат нито наградите, нито рецензиите. Тя е на сцената. Независимо дали пее в Royal Albert Hall в Лондон, Olympia в Париж, Ryman Auditorium в Нешвил или пред българската публика, Бет успява да заличи разстоянието между себе си и зрителите. Голямата зала сякаш изчезва и остава усещането, че всяка песен е изпята лично за теб.

Именно това прави концертите ѝ толкова специални – абсолютното отдаване, неподправената емоция и чувството, че всяка нота е истинска.

Фотограф: Виктория Вучева

На 18 юли публиката в София отново ще има възможност да преживее тази среща. Среща с артист, който не просто изпълнява песни, а ги живее. С глас, който не оставя никого безразличен. И с концерт, който остава в паметта дълго след последния акорд.

Концертът на Бет Харт е 18 юли 2026 г. в Парк център ЮНАК в София. Организатор е продуцентска компания БГ Саунд Стейдж, а билетите са в продажба в мрежата на Eventim.