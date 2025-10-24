Ливърпул готви сензационна сделка с Реал Мадрид, за да спаси сезона на Арне Слот

Ливърпул може да предложи на един от най-върлите си съперници мащабна размяна, която да промени изцяло сезона на Арне Слот. Изминаха само седем седмици от официалното затваряне на летния трансферен прозорец, в което някои от най-големите клубове в света направиха няколко големи подписа. След като Слот ги изведе до титлата във Висшата лига през първия си сезон, Ливърпул несъмнено бе сред клубовете с най-сериозни разходи през лятото, като доведоха на "Анфийлд" играчи като Флориан Вирц, Уго Екитике и Александър Исак.

Съперник на Ливърпул може да помогне на Слот в трудния момент

Като цяло мърсисайдци похарчиха около 449 млн. паунда през лятото, но не получиха очаквания резултат. Ливърпул изпадна в миникриза, губейки четири поредни мача. Тези резултати алармираха, че трябва да се направи някаква промяна, а "червените" вече мислят как да действат през зимния трансферен прозорец. Няколко играчи вече са свързвани с трансфер на "Анфийлд". Едно определено име обаче би помогнало на Слот да промени трудното начало на сезона, ако пристигне в отбора.

Ливърпул може да преговаря с Реал Мадрид, за да преобрази сезона си

Отдавна се знае, че преследването на най-добрите играчи на Ливърпул от страна на Реал Мадрид няма да спре дотук, тъй като "кралете" са силно свързани с централния защитник Ибрахима Конате преди изтичането на договора му в края на сезона. Французинът ще бъде най-новото попълнение към вече впечатляващата задна линия на 15-кратния носител на Шампионската лига, след като Александър-Арнолд, централният защитник Дийн Хаусен и левият защитник Алваро Карерас се присъединиха миналото лято.

Но за да се освободи място за французина в сметките на Реал Мадрид, бе съобщено, че испанските гиганти са решили да не подновяват договора на Антонио Рюдигер. Въпреки това Ливърпул може да предложи на европейските си съперници алтернативно решение, което дори ще позволи на Конате да напусне клуба безплатно през януари. Наред с Рюдигер, друг играч, който изглежда е изпаднал в немилост пред мениджъра на "кралете" Шаби Алонсо, е Едуардо Камавинга, за когото се твърди, че е "огорчен" от начина, по който е третиран след пристигането на испанеца.

Досега през този сезон полузащитникът е изиграл едва 141 минути, което доведе до слухове, че той може да иска да напусне клуба в близко бъдеще. Ако случаят е такъв, то Ливърпул може да се предложи като потенциален следващ клуб за французина, предоставяйки възможност за споразумение, при което и Камавинга, и Конате ще сменят клубовете си още през януари. Ако Ливърпул най-накрая подпише с капитана на Кристъл Палас Марк Гехи през януари, след като не успя през лятото, би било напълно логично да позволи на Конате да напусне. Ако мърсисайдци успеят да подпишат и с Камавинга, това може да се окаже трансформираща сделка за Слот, който може да използва двукратния победител в Шампионската лига на мястото на Алексис МакАлистър, който се бори този сезон.

