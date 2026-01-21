Арне Слот: „Шаби Алонсо поема Ливърпул след 6 месеца“

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот даде пресконференция преди мача на „червените“ срещу Марсилия от Шампионска лига. Той намекна, че звездата на мърсисайдци Мохамед Салах може да бъде титуляр още срещу французите, отговори на „най-странния въпрос“, свързан именно с треньорската позиция в клуба, и коментира освиркванията, които се чуха на „Анфийлд“ при домакинското равенство с 19-тия във Висшата лига Бърнли през уикенда.

Арне Слот: „Салах е в отбора“

Слот първо говори за Салах: „Имаше момент през сезона, в който реших да не използвам Мо. И един момент, в който реших да не го взимам за двубоя с Интер. Във всички останали мачове той беше в отбора и беше първата смяна в мача с Брайтън. Първият път, когато отново е на разположение, той е в отбора. Ако все още смятате, че има проблем, да видим какъв ще е съставът в мача утре (б.ред. – срещу Марсилия). Наистина съм щастлив и доволен, че той се завърна. В негово отсъствие мисля, че се справихме доста добре по отношение на това, че почти не допускахме никакви шансове и започнахме да създаваме все повече и повече. Ако създавате повече, тогава е наистина полезно да имате Мохамед Салах“.

„Аз ще поема отбора след 6 месеца“

След това нидерландецът отговори на въпрос, свързан с мениджърката позиция в Ливърпул: „Да, той ми се обади и ми каза: “Какво мислиш за отбора, тъй като аз ще го поема след шест месеца. Можеш ли да ми кажеш нещо повече?”. Или може би той ще поеме отбора още утре. Не, това е един от най-странните въпроси, които някога са ми задавали. Какво да кажа? Работя тук малко повече от година и половина и наистина харесвам работата си. Спечелихме Висшата лига миналия сезон, имаме повече трудности в лигата този сезон. Това също е очевидно, така че да, какво остава да се каже?“

„Мисля, че е напълно нормално“

Накрая Слот коментира и освиркванията на „Анфийлд“: „Може би чух няколко, но не бяха много. Също така мисля, че е напълно нормално, ако завършиш наравно у дома с Бърнли, никой да не е доволен от това. Но мисля, че в момента, в който хората се прибраха вкъщи, когато емоциите се успокоиха, те вероятно се замислиха, че през годината и половина, откакто съм в Ливърпул, никога не сме създавали толкова много положения срещу нисък блок, както направихме в този мач“.

