Жребият отреди: Манчестър Сити среща Ливърпул в дербито на 1/4-финалите на ФА Къп

10 март 2026, 9:52 часа 353 прочитания 0 коментара

Манчестър Сити ще приеме Ливърпул в най-интересния сблъсък от четвъртфиналите на ФА Къп, определи жребият за следващата фаза на турнира. Най-ниско поставеният отбор сред останалите в надпреварата – третодивизионният Порт Вейл, който елиминира Съндърланд в предишния кръг, ще има тежка визита срещу Челси.

Илия Груев и Лийдс се изправят срещу Уест Хем

Арсенал също ще играе като гост – „артилеристите“ ще се изправят срещу втородивизионния Саутхемптън. Българският национал Илия Груев и неговият Лийдс Юнайтед пък ще гостуват на Уест Хем Юнайтед.

Срещите от четвъртфиналите на ФА Къп са насрочени за уикенда на 4–5 април.

