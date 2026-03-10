Жребият отреди: Манчестър Сити среща Ливърпул в дербито на 1/4-финалите на ФА Къп

Манчестър Сити ще приеме Ливърпул в най-интересния сблъсък от четвъртфиналите на ФА Къп, определи жребият за следващата фаза на турнира. Най-ниско поставеният отбор сред останалите в надпреварата – третодивизионният Порт Вейл, който елиминира Съндърланд в предишния кръг, ще има тежка визита срещу Челси.

Илия Груев и Лийдс се изправят срещу Уест Хем

Your finalised #EmiratesFACup quarter-final draw 🏆 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 9, 2026

Арсенал също ще играе като гост – „артилеристите“ ще се изправят срещу втородивизионния Саутхемптън. Българският национал Илия Груев и неговият Лийдс Юнайтед пък ще гостуват на Уест Хем Юнайтед.

Срещите от четвъртфиналите на ФА Къп са насрочени за уикенда на 4–5 април.

