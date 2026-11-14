Байерн Мюнхен иска капитана на Арсенал: Лидерът разкри къде иска да продължи кариерата си

Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор има договор с клуба до лятото на 2028 г. "Артилеристите" искат да удължат контракта му преди да влезе в последната си година, но според информациите от Острова все още не се е стигнало до преговори между двете страни. В същото време, според други източници, Байерн Мюнхен е в контакт с представителите на Йодегор. Самият футболист споделя, че би искал да остане в Арсенал.

Мартин Йодегор иска да остане в Арсенал

Година и половина остават до изтичането на договора на Мартин Йодегор с Арсенал. В същото време Байерн Мюнхен иска да привлече норвежеца и е в контакт с неговите представители. Английските шампиони искат да задържат своя капитан, като намеренията са да му предложат договор преди края на настоящия сезон. Но все още преговори между двете страни не са стартирали. Йодегор също твърди, че иска да остане в Арсенал: "Щастлив съм и се надявам да остана още дълго време, но все още не сме обсъждали това".

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Ако си тръгне от Арсенал, Йодегор би искал да играе в Байерн Мюнхен

Въпреки всичко, някои източници твърдят, че Мартин Йодегор би искал да продължи кариерата си в Байерн Мюнхен, ако се стигне до това да напусне Арсенал. Норвежецът вече премина през един труден период на "Емирейтс", но към момента се счита за недосегаем в редиците на Микел Артета. Според специализирания сайт "transfermarkt", 27-годишният халф е оценен на 80 милиона евро. Той се присъедини към Арсенал през лятото на 2021 г. от Реал Мадрид срещу 35 милиона евро, като преди това беше изкарал още един сезон при "артилеристите", но под наем.

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