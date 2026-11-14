Гиганти от Италия и Англия влизат в свирепа битка за нападател с 11 гола в 11 мача

Ектор Перис, който е агент на португалеца от Монца Густаво Варела, вече се е срещнал с представители на Наполи, а сега в битката за подписа на острието се включват още Ювентус, Арсенал, Челси и Тотнъм, твърди италианското издание "Tuttosport". Централният нападател направи впечатляващ старт в дебютния си сезон в Серия А, след като беше привлечен от втория състав на Бенфика.

Густаво Варела е с 9 гола в 10 мача

21-годишният Варела отбеляза 9 гола в 10 мача от първенството, както и 2 попадения при единственото си участие за Купата на Италия с екипа на Монца. Освен това, нападателят получи и първата си повиквателна за мъжкия отбор на Португалия за мачове от Лигата на нациите. От Монца държат да задържат младока поне до края на сезона, тъй като именно неговите голове предпазват отбора от зоната на изпадащите, но с наближаването на януарския трансферен прозорец цената му продължава да расте.

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2027 will again be a market where the Striker market erupts & the next in line is Gustavo Varela. An elite poacher with brilliant off-the-ball movements with dynamic robustness. A pure striker who dominates the penalty box with pure aerial threats & composure under pressure. His speciality lies in attacking open space & has high upside finishing. If he's available around 30-35m, he would be a great reinforcement option alongside Paris Brunner. 💙❤️ — CROX_CULER (@KaranSa01391828) November 13, 2026

Варела е оценен на 5 милиона евро

Според специализирания сайт "transfermarkt", Густаво Варела е оценен на 5 милиона евро, но като се има предвид силната форма на португалеца, Монца ще иска около 35 милиона евро за услугите му. Густаво Варела изигра миналия сезон под наем в португалския елитен Жил Висенте. Там той записа 32 мача в местното първенство, като беше титуляр в 15 от срещите. Тогава младият нападател вкара 6 гола и даде 6 асистенции. А за Купата на Португалия Варела вкара единствения гол на Жил Висенте в единствения мач на отбора в турнира, загубен с 1:2 от Академико Визеу.

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