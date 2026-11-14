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Гиганти от Италия и Англия влизат в свирепа битка за нападател с 11 гола в 11 мача

14 ноември 2026, 17:13 часа 1040 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Гиганти от Италия и Англия влизат в свирепа битка за нападател с 11 гола в 11 мача

Ектор Перис, който е агент на португалеца от Монца Густаво Варела, вече се е срещнал с представители на Наполи, а сега в битката за подписа на острието се включват още Ювентус, Арсенал, Челси и Тотнъм, твърди италианското издание "Tuttosport". Централният нападател направи впечатляващ старт в дебютния си сезон в Серия А, след като беше привлечен от втория състав на Бенфика.

Густаво Варела е с 9 гола в 10 мача

21-годишният Варела отбеляза 9 гола в 10 мача от първенството, както и 2 попадения при единственото си участие за Купата на Италия с екипа на Монца. Освен това, нападателят получи и първата си повиквателна за мъжкия отбор на Португалия за мачове от Лигата на нациите. От Монца държат да задържат младока поне до края на сезона, тъй като именно неговите голове предпазват отбора от зоната на изпадащите, но с наближаването на януарския трансферен прозорец цената му продължава да расте.

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Варела е оценен на 5 милиона евро

Според специализирания сайт "transfermarkt", Густаво Варела е оценен на 5 милиона евро, но като се има предвид силната форма на португалеца, Монца ще иска около 35 милиона евро за услугите му. Густаво Варела изигра миналия сезон под наем в португалския елитен Жил Висенте. Там той записа 32 мача в местното първенство, като беше титуляр в 15 от срещите. Тогава младият нападател вкара 6 гола и даде 6 асистенции. А за Купата на Португалия Варела вкара единствения гол на Жил Висенте в единствения мач на отбора в турнира, загубен с 1:2 от Академико Визеу.

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Ювентус Арсенал Челси Тотнъм Наполи зимен трансферен прозорец Монца
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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