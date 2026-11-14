Голям църковен празник иде на 15 ноември - спазват се редица традиции, обичаи и забрани

Утре, 15 ноември, започват Коледните пости. Църквата почита паметта на Св. мчци Гурий, Самон и Авив. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 15 ноември

От този ден до Коледа вярващите се въздържат от консумацията на месо, яйца и млечни продукти, както и от масло в понеделник, сряда и петък. Истинският смисъл на поста обаче се крие не само в хранителното въздържание, но и в контрола над мислите и действията. Само чистото сърце и мисли позволяват на човек да отпразнува Рождество Христово в истинска духовна готовност.

В навечерието на празника се отбелязват Рождественски заговезни на 14 ноември - традицията на този празник се свързва с взаимно опрощение и заговяване. 14 ноември е последният ден, в който е разрешено е да се консумира блажна храна.

Според църковните и народните традиции е добре 15 ноември да се прекара в смирение и молитва. Според народните вярвания е по-добре на този ден да не се работи. Също така е забранено да се лъже, да се клевети и да се използват нецензурни думи.

Утре, 15 ноември, е празникът на светите мъченици и изповедници Гурий, Самон и Авив в православния календар. Делото и страданията на светиите датира от периода на тежки гонения срещу християните в Римската империя в началото на III и IV век, които се засилват особено по време на управлението на император Диоклециан и неговите съимператори. Регионът, в който са живели светците, е Едеса (днешен Шанлъурфа в Турция), един от важните центрове на ранното християнство, известен с дълбоката си традиция на благочестие и мъченичество.

Гурий и Самон били уважавани в християнската общност на Едеса заради благочестивия си живот, пастирската си ревност и моралния си авторитет. Историческите източници ги описват не само като проповедници, но и като хора, които са подкрепяли преследваните, помагали на затворниците и бедните и укрепвали общността във времена на страх и несигурност.

Когато преследването се засили, Гурии и Самон били затворени. Властите поискали от тях официално да се отрекат от Христос. След като отказали, те бяха подложени на продължителни мъчения и след това обезаглавени.

Авив принадлежал към по-младото поколение християни от Едеса и служил като дякон. Той се отличавал със своята ученост, красноречие и ревност за богослужение. Дейностите му включвали проповядване, пастирска грижа и катехизация на новопокръстени.

По време на преследването Авив е арестуван за отказ да принесе жертва на езически богове. Той е подложен на особено жестоки мъчения. Мъчителите му се опитват да го убедят да се откаже от вярата си, но безуспешно. В крайна сметка Авив е изгорен жив, превръщайки се в едно от най-ярките свидетелства за вярата в региона.

Вярва се, че ако небето на този ден небето е ясно и звездно, се очаква мразовита и суха зима. Ако облаците се движат бързо, това предвещава ветровито време в близко бъдеще. Червените или розови залези предвещават снеговалеж.

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