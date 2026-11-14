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Прогноза за времето - 15 ноември 2026 г. (неделя)

14 ноември 2026, 17:00 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 15 ноември 2026 г. (неделя)

Какво време ни очаква в неделния ден? През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. Над повечето райони ще остане облачно. Валежите и в югоизточните части от страната ще отслабнат и ще спират. Вятърът в повечето места ще отслабне и ще стихне и на места, главно в Дунавската равнина и затворените полета, след полунощ ще има намалена видимост и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София - около 1°. Утре до обяд в местата с мъгла видимостта ще се подобри. След временно разкъсване и намаление на облачността, отново от запад ще се заоблачи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще е умерен. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, за София - около 8°.

В планините 

В планините ще бъде облачно. В ниските части ще духа умерен вятър от юг-югозапад, а по високите – временно силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 3°.

По Черноморието 

Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-значителна над южното крайбрежие и в следобедните часове. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е от 13°-14° по северното крайбрежие до 15°-16° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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