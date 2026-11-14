"Московский комсомолец": Кремъл свали табуто и нареди Зеленски да бъде елиминиран след ударите по Уст-Луга

На закрито заседание на Съвета за сигурност на Русия е било взето решение украинският президент Володимир Зеленски, както и членове на висшето военно ръководство на Украйна, да бъдат физически елиминирани. Това съобщи на 14 ноември контролираният от Кремъл руски вестник "Московский комсомолец". Според вестника, досега е имало негласно табу за убийството на Зеленски, но след украинските удари по пристанището Уст-Луга в Ленинградска област, които нанесоха огромни щети на руската икономика, тази забрана е била отменена.

"Московский комсомолец" цитира руски военни канали в Telegram и няколко онлайн медии, които от своя страна цитират собствени източници на информацията.

Изданието цитира и неназован източник от силовите служби, който твърди, че руските специални служби трябва да извършат удари по местата, където "пребивава украинското ръководство".

Още: Украинците освободиха Ялта, Запорожие и Комар

"Или специалните служби и Въздушно-космическите сили ще получат зелена светлина да атакуват бункерите и кортежите на лидерите на киевската хунта с тежки хиперзвукови оръжия, или ще продължим да плащаме за тяхната безнаказаност с живота на нашите граждани и горящи фабрики", пише "Московский комсомолец", цитирайки източник на друго прокремълско издание - "Блокнот".

Горят ярко резервоари за петрол и руско военно летище: ВСУ с нови атаки