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"Московский комсомолец": Кремъл свали табуто и нареди Зеленски да бъде елиминиран след ударите по Уст-Луга

14 ноември 2026, 16:39 часа 1126 прочитания 1 коментар
Снимка: president.gov.ua
"Московский комсомолец": Кремъл свали табуто и нареди Зеленски да бъде елиминиран след ударите по Уст-Луга

На закрито заседание на Съвета за сигурност на Русия е било взето решение украинският президент Володимир Зеленски, както и членове на висшето военно ръководство на Украйна, да бъдат физически елиминирани. Това съобщи на 14 ноември контролираният от Кремъл руски вестник "Московский комсомолец". Според вестника, досега е имало негласно табу за убийството на Зеленски, но след украинските удари по пристанището Уст-Луга в Ленинградска област, които нанесоха огромни щети на руската икономика, тази забрана е била отменена.

"Московский комсомолец" цитира руски военни канали в Telegram и няколко онлайн медии, които от своя страна цитират собствени източници на информацията.  

Изданието цитира и неназован източник от силовите служби, който твърди, че руските специални служби трябва да извършат удари по местата, където "пребивава украинското ръководство".

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"Или специалните служби и Въздушно-космическите сили ще получат зелена светлина да атакуват бункерите и кортежите на лидерите на киевската хунта с тежки хиперзвукови оръжия, или ще продължим да плащаме за тяхната безнаказаност с живота на нашите граждани и горящи фабрики", пише "Московский комсомолец", цитирайки източник на друго прокремълско издание - "Блокнот".

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Кремъл Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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