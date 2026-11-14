Още проблеми за Зидан: Скандал между две звезди на Франция след първата загуба

След първата си загуба като национален селекционер на Франция, Зинедин Зидан ще трябва да се справя с още проблеми. В съблекалнята на "петлите" се е развил голям скандал, който е започнал още на терена при поражението с 1:3 от Италия. Според информация на "RMC Sport", халфът на Манчестър Сити Раян Шерки и крилото на Ливърпул Брадли Баркола са влязли в конфликт още по време на мача, като сблъсъкът между тях е продължил и след края на срещата. След това Шерки е напуснал съблекалнята ядосан.

Раян Шерки и Брадли Баркола са се скарали още по време на мача

Франция поведе с 1:0 срещу Италия с гол на Майкъл Олисе в 10-ата минута. Но само 16 минути по-късно Франческо Пио Еспозито изравни резултата. Според източника, именно тогава е започнал конфликтът между Раян Шерки и Брадли Барскола. До края на мача Давиде Фратези осъществи пълния обрат, а Пио Еспозито удвои аванса на "адзурите" с гол от дузпа. До края на срещата отношенията между Шерки и Баркола не просто не са се успокоили, а дори са се изострили.

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🚨 Rayan CHERKI 🇫🇷 a quitté le vestiaire ÉNERVÉ après la défaite des Bleus en Italie. 😡 Une incompréhension avec Bradley BARCOLA était apparue sur la pelouse en fin de première période, après l’égalisation italienne. 🗞️ @RMCsport https://t.co/6dy2cFGyxu — Actu Foot (@ActuFoot_) November 13, 2026

Франция вече е на второ място в групата

Ситуацията е ескалирала в съблекалнята, като все още няма информация какво точно се е случило между двете звезди. Зинедин Зидан трябва да се справи с този проблем само дни преди изключително важното домакинство на Турция на 15 ноември. След загубата от Италия "петлите" отстъпиха първата позиция в група А1 на "адзурите" и са на второ място с 10 точки от 5 мача. Толкова имат и италианците, но те са с по-добра голова разлика.

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