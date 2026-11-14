Войната в Иран:

Още проблеми за Зидан: Скандал между две звезди на Франция след първата загуба

14 ноември 2026, 16:13 часа 868 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Още проблеми за Зидан: Скандал между две звезди на Франция след първата загуба

След първата си загуба като национален селекционер на Франция, Зинедин Зидан ще трябва да се справя с още проблеми. В съблекалнята на "петлите" се е развил голям скандал, който е започнал още на терена при поражението с 1:3 от Италия. Според информация на "RMC Sport", халфът на Манчестър Сити Раян Шерки и крилото на Ливърпул Брадли Баркола са влязли в конфликт още по време на мача, като сблъсъкът между тях е продължил и след края на срещата. След това Шерки е напуснал съблекалнята ядосан.

Раян Шерки и Брадли Баркола са се скарали още по време на мача

Франция поведе с 1:0 срещу Италия с гол на Майкъл Олисе в 10-ата минута. Но само 16 минути по-късно Франческо Пио Еспозито изравни резултата. Според източника, именно тогава е започнал конфликтът между Раян Шерки и Брадли Барскола. До края на мача Давиде Фратези осъществи пълния обрат, а Пио Еспозито удвои аванса на "адзурите" с гол от дузпа. До края на срещата отношенията между Шерки и Баркола не просто не са се успокоили, а дори са се изострили.

Още: Зидан удря на камък в търсенето на своя "Бензема" в националния отбор на Франция

Франция вече е на второ място в групата

Ситуацията е ескалирала в съблекалнята, като все още няма информация какво точно се е случило между двете звезди. Зинедин Зидан трябва да се справи с този проблем само дни преди изключително важното домакинство на Турция на 15 ноември. След загубата от Италия "петлите" отстъпиха първата позиция в група А1 на "адзурите" и са на второ място с 10 точки от 5 мача. Толкова имат и италианците, но те са с по-добра голова разлика.

Още: Имаше по-добри показатели от Ламин Ямал, но едва се класира в Топ 10 на "Златната топка"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Франция отбор Брадли Баркола Раян Шерки
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес