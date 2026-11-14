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Да се подготвим за 72 часа без ток, вода и интернет: Практични съвети за всеки човек

14 ноември 2026, 17:00 часа 614 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Да се подготвим за 72 часа без ток, вода и интернет: Практични съвети за всеки човек

Темата за готовност при неочаквани кризи става все по-актуална. В свят, който става все по-зависим от технологиите, уязвимостта ни нараства със същите темпове. В последните месеци редица европейски правителства и институции отправиха към гражданите си призиви, които преди години биха звучали като сценарий за научнофантастичен филм – да поддържат домашен запас от вода, консервирани храни, медикаменти и средства за комуникация за поне 72 часа. В основата на тези препоръки не стоят апокалиптични предсказания, а реалната и нарастваща заплаха от мащабни хакерски атаки срещу критичната инфраструктура.

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Това не е знак за паника или песимизъм, а съвременната реалност, с която климатичните промени, технологичната уязвимост и геополитическото напрежение ни карат да се научим не просто да преодоляваме кризите, а да живеем с тях.

Къде съществуват подобни препоръки?

Концепцията за задължителните 72 часа самостоятелност при извънредни ситуации далеч не е изолирана инициатива. През последните години тя се превърна в стандартна държавна политика в редица държави.

Във Великобритания наскоро отправи призив към гражданите да се запасят с вода, консервирана храна, аптечки и средства за връзка при прекъсване на електричеството или комуникациите.

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В Скандинавските страни - Швеция, Финландия, Норвегия практиката е изведена на съвсем ново ниво. Швеция например редовно разпространява сред домакинствата специализирани брошури с насоки при криза или война, като препоръките там дори надхвърлят тридневния прозорец, насочвайки към запаси за цяла седмица. Финландия разполага с национални платформи, които подробно описват стъпките за справяне с аварии на топлоподаването, водата и тока. В Германия се препоръчва на гражданите да поддържат домашни запаси, които да покриват нуждите им за по-дълъг период (до десетина дни), за да се облекчи работата на спасителните служби в първите часове на хаос.

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Какво трябва да имаме под ръка?

Логиката зад тридневния праг е проста - при мащабно природно бедствие, тежка авария на електропреносната мрежа или мащабна кибератака, институциите, пожарната и аварийните екипи се нуждаят от време, за да овладеят ситуацията, да стигнат до най-пострадалите и да възстановят критичната инфраструктура. През тези първи часове най-адекватната помощ е тази, която можем да окажем на самите себе си и на своите близки.

Европейската комисия представи обновени насоки за гражданска готовност, които насърчават държавите членки да подготвят населението си по гъвкав и достъпен начин. Препоръките са за на най-базовите човешки потребности за период от поне три денонощия:

Вода: Препоръчително е да се разполага с поне 3 литра питейна вода на човек на ден (както и допълнителни количества за хигиенни нужди).

Трайна храна: Продукти, които не изискват готвене, сложна обработка или съхранение в хладилник (консерви, ядки, енергийни барчета, сушени плодове).

Медикаменти и аптечка: Редовните лекарства, които приема член на семейството, превързочни материали и основни медикаменти от първа необходимост.

Осветление и енергия: Надеждно фенерче с резервни батерии, свещи, кибрит и добре зареден външен акумулатор за мобилни устройства.

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Информационна връзка: Преносимо радио на батерии, за да можете да следите официалните указания на властите дори при срив на интернет мрежата и мобилните оператори.

Хигиена и топлина: Мокри кърпички, дезинфектанти, лични хигиенни материали, както и топли дрехи и одеяла при евентуално спиране на отоплението.

Пари в брой: Малка сума пари в брой, включително дребни банкноти и монети, тъй като при спиране на тока банкоматите и електронните плащания няма да работят.

Нужди за най-уязвимите: Специални храни, памперси или лекарства за бебета, както и необходимите запаси за домашните любимци.

Още практични съвети

Експертите съветват семействата да имат изграден елементарен план:

  • Ако телефонната връзка е прекъсната е хубаво да има уговорено място за среща на членовете на семейството.
  • Най-важните телефонни номера да бъдат записани на хартия.
  • Малка аварийна раница с най-важните документи въс водоустойчива опаковка, дубликати на ключове и минимални парични средства, в случай че се наложи бързо напускане на дома.
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бедствие криза кибератака план за бедствие материални запаси
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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