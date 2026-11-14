Един от новите в Ман Юнайтед не е бил дори петият най-желан през лятото

Манчестър Юнайтед привлече трима нови полузащинтици през летния трансферен прозорец, но въпреки всичко халфовата линия остана слабо звено за "червените дяволи". Те направиха най-лоши старт на сезон от 40 години насам, като в момента са в зоната на изпадащите във Висшата лига. Това може да се дължи на факта, че през лятото не са били реализирани много от най-желаните трансфери. Според "The Athletic", Юри Тилеманс е бил осмият в списъка с желания на Ман Юнайтед.

Юри Тилеманс е титуляр в Манчестър Юнайтед

Юри Тилеманс пристигна в Манчестър Юнайтед срещу 41 милиона евро от Астън Вила. От началото на сезона 29-годишният полузащитник изигра 14 мача за "червените дяволи", като беше титуляр в 13 от тях. Белгиецът вкара 1 гол и даде 3 асистенции за Ман Юнайтед във въпросните 14 срещи. Но според източника, той далеч не е бил сред първите имена в списъка с трансферни желания на манчестърци.

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7 други полузащитници са били по-силно желани

На първо място от Манчестър Юнайтед са искали да привлекат Елиът Андерсън, който премина в Манчестър Сити срещу 135 милиона евро. След него втори е бил Матеуш Фернандеш, който подписа с Тотнъм за 99 милиона евро. Топ 3 допълва Сандро Тонали, който също отиде при "шпорите" срещу 108 милиона евро. Пред Юри Тилеманс в списъка на Ман Юнайтед са още Орелиен Чуамени от Реал Мадрид, Алекс Скот от Борнемут, Едерсон от Аталанта и Аюб Буади, който също подписа с Манчестър Сити.

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