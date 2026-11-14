Z-блогър призна: Русия няма пари за войната и е пред фалит, а Зеленски потрива ръце

Руската икономика се намира в критично състояние заради 5-годишната война срещу Украйна и украинският президент Володимир Зеленски добре го знае. Това написа в телеграм канала си "Рой ТВ" известният руски Z-блогър Максим Калашников. Дефицитът на държавния бюджет на Русия вече е надхвърлил границата от 8,4 трилиона рубли и ситуацията бързо се влошава, пише той.

Русия свърши парите

Без пари не може да се води война, отбелязва Калашников, но състоянието на руската икономика е незавидно.

"Годишният дефицит на федералния бюджет се е увеличил до 8,4 трилиона рубли и дори малко повече. (Вижте разликата между годишните разходи и приходи.) Това е изключително опасна цифра – първоначално е била планирана на 3,8 трилиона. И има ясно изоставане в събирането на приходи – към 1 ноември, дори при недостатъчен план за приходи от 40,2 трилиона рубли, се очакваше в хазната да постъпят 33,5 трилиона рубли. Към 10 ноември имаме 32,9 трилиона. Изоставането е значително. Както прогнозирахме, увеличението на данъците води до спад в събираемостта. Следователно състоянието на публичните ни финанси е тежко", пише той, позовавайки се на данни на руското Министерство на финансите.

Още: Зеленски: САЩ лансираха идеята Украйна да отстъпи Донбас в замяна на членство в НАТО

Разпродаване на златния резерв

След това Калашников отбелязва защо няма да помогне нито вдигане на данъците, нито заем от банките или отвън. На Русия й е останал само вариантът да разпродава златния си резерв, но и това няма да е лесно.

"Закърпването на дупката в хазната чрез повишаване на данъците е невъзможно – ще има вълна от корпоративни фалити и обедняване на гражданите, а това ще намали допълнително събираемостта на приходите.

Не може да се вземе заем от банките – те са готови да купуват държавни облигации само при 17% или по-висока годишна лихва. Ще стигнем до фалит, обслужвайки този дълг. Изплащането на дългове и лихвите по тях вече натоварва хазната и надвишава нейните разпределения за здравеопазване и медицина взети заедно, както и подкрепата за местната индустрия. А банките също изпитват недостиг на ликвидност.

Превръщането на банковите депозити на гражданите в облигации? Изключително опасна политическа мярка.

Не може да се вземе заем и на външния пазар заради санкциите.

Единственият вариант остава продажбата на част от златните резерви. Те все още са над 2100 тона. Но тъй като Русия е под санкции, златото не може да се продава свободно на търгове, както беше по времето на Горбачов през 1990-1991 г. Единственият вариант е да го продадем на Китай, но китайците, възползвайки се от нашите трудности, изкупуват златото с отстъпка.

Да печатаме рубли и да запушваме дупката в хазната с тях? Това би довело до опасна инфлация, би довело до "олекване" на рублата (и по този начин би наложило увеличаване на държавните разходи), би обезценило оборотния капитал на предприятията и би подхранило криза с неплащанията. Това би довело и до спад в данъчните приходи", пише руският пропагандатор.

Още: Путин се мери с НАТО, докато армията му в Украйна измира: Z-вой, че украинците контраатакуват (ОБЗОР - ВИДЕО)

Или спешно печелим войната, или да молим за примирие!

Неговият тъжен извод е, че за да не се случи всичко това - Русия да рухне икономически (а именно това очаквала "бандата на Зеленски", по думите му), трябва Кремъл спешно да спечели войната или да измоли временно прекратяване на огъня. "Не виждам икономическо решение на проблема", изплаква Z-блогърът. И добавя, че нова мобилизация в Русия не само няма да реши проблема, но ще утежни допълнително икономическата криза.

"За да предотвратим сбъдването на прогнозите на бандата на Зеленски за икономическия ни колапс, трябва спешно да спечелим войната. Или да се споразумеем за прекратяване на огъня по споразумението за временно спиране на войната. Не виждам икономическо решение на проблема! Да, и победата ще трябва да се постигне чрез радикални подобрения в организацията на военните операции и използването на въздушната мощ (ракети, дронове и авиация). Защото опитът за победа чрез призоваване на стотици хиляди резервисти просто ще унищожи бюджета, увеличавайки драстично дефицита му", заключава Калашников.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI