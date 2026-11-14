Трус за 500 млрд. долара: Ще спука ли скандалната оставка на Дженсън Хуанг балона на изкуствения интелект?

Изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг се оттегли от поста си, а това поставя под въпрос бъдещето на компанията за чипове, която той превърна в доминираща сила в областта на ИИ. Временно изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор ще бъде финансовият директор Колет Крес докато Nvidia си намери постоянен кандидат за поста.

Хуанг, който е съосновател на Nvidia и четвъртият по големина инвеститор в нея с дял от 3,61%, напусна и борда на директорите. В същия ден акциите на компанията се сринаха с повече от 12%, което означава, че компанията е на път да загуби около 500 милиарда долара от пазарната си капитализация, повличайки надолу и целия пазар.

През последните дни натискът върху Хуанг се засили, след като се появиха информации, че той е имал връзка с китайска бизнес дама, заподозряна от американските власти в шпионаж в полза на Пекин. Появиха се и твърдения за негова извънбрачна връзка с висша служителка на компанията, която му е била пряко подчинена.

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Оттеглянето на Хуанг би могло да има и дългосрочни последици за политиката на Вашингтон относно износа на чипове. Под негово ръководство компанията се превърна в нещо повече от производител на чипове – компанията осигуряваше сделки за центрове за данни, инвестираше мащабно в стартъпи в сферата на ИИ и дори подкрепяше финансово компаниите, които купуваха нейните продукти, коментира СиЕнЕн. Самият той бе движещата сила зад някои от най-големите сделки в индустрията. Оттеглянето му повдига въпроса дали екосистемата, която той създаде, може да се разпадне и дали това би застрашило бума в сферата на ИИ, който поддържаше американския фондов пазар и се превърна в двигател на икономическия растеж.

Nvidia осигуряваше финансова подкрепа за мащабни проекти, например през август компанията се ангажира със 105 милиарда долара за център за данни на OpenAI. Очаква се също така Nvidia да придобие дял на стойност 10 милиарда долара в рамките на първичното публично предлагане на Anthropic.

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Nvidia произвежда графичните процесори, които задвижват модели с изкуствен интелект, като ChatGPT на OpenAI и Claude на Anthropic. Но също така компанията функционира и като рисков инвеститор, влагайки средства в компании, за да стимулира растежа им и да им помогне да напреднат в индустрия, изискваща огромен капитал. За описание на финансовите споразумения на компанията се появи терминът "кръгово финансиране", тъй като компанията подкрепя фирми, които от своя страна купуват нейните продукти.

Внезапната оставка на Хуанг поставя цялата тази финансова стратегия под въпрос. Анализатори посочват, че той е осигурил на Nvidia влиянието и възможността да диктува условията по отношение на цените и сделките. Без него тази способност става по-малко осезаема.

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Напускането на Хуанг разклаща основите на разпростиращата се мрежа от финансиране, която е определила икономиката на ИИ. Забавянето на сключването на сделки може да изостри натиска върху разходите и да създаде проблеми за по-малките компании. "Рискът е по-малко свързан с търсенето на чипове, отколкото с парите", посочи Дейвид Розенберг, президент на Rosenberg Research, компания за финансови консултации.

"Притеснявам се, че този инцидент драстично ще влоши атмосферата във Вашингтон по отношение на Китай, както и по въпросите за контрола върху износа. Това също така ще повлияе на подхода на администрацията на Тръмп към Китай", коментира изследовател по външна политика, базиран в Пекин, пожелал анонимност заради риск от дисциплинарни мерки или дори уволнение при разговори с медиите.

Ройтерс припомня, че през 2022 г. Вашингтон започна да ограничава възможността на Nvidia да продава високотехнологични чипове на Китай. През 2025 г. обаче администрацията на Тръмп смекчи много от ограниченията, въведени по времето на Байдън.

Междувременно Хуанг отстояваше своите възгледи на различни пазари – от САЩ и Китай до Тайван и Германия. В пика на своето влияние, през септември, той седеше на една маса с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин по време на среща на върха във Вашингтон.

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Междувременно Министерството на външните работи на Китай определи твърденията за китайски шпионин като "клевети". "САЩ трябва да спрат да фабрикуват истории за "китайски шпиони" като претекст за налагане на технологични ограничения", заяви в четвъртък говорител на китайското правителство.

Според анализатори, непосредственият резултат ще бъде засилване на американските ограничения – нещо, което Китай категорично не желае.

Според анализатори моментът за разкриване на връзката на Хуанг не е избран случайно и съвпада с някои "любопитни съвпадения", освен това информацията идва от неназовани източници.

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Според медии Тръмп е бил предупреден поне два пъти за връзката на Хуанг с китайската гражданка, известна като Алис Хуанг, за която разузнавателните служби са заключили, че е била вербувана от китайското Министерство на държавната сигурност. Тръмп обаче е проявил безразличие към рисковете за националната сигурност, тъй като е разглеждал ситуацията предимно през призмата на извънбрачна връзка. По думите на сътрудници от администрацията му, Тръмп е смятал Nvidia за "твърде голяма, за да фалира", пише БТА.