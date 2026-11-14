Украинските въоръжени сили настъпват в Александровското направление и са успели да освободят селата Ялта, Запорожие и Комар в западната част на Донецка област (Комарската селска община, Волновахски район). Това съобщи OSINT анализаторът Клууд в социалната мрежа Х. От анализ на отворени източници той заключава, че украинските части са поели контрола напълно едновременно над трите села. Следващата цел на украинците е да освободят Богатир.

Според съобщение на Генералния щаб, вчера, 13 ноември, руснаците са атакували три пъти позиции на украинците при Новомиколаевка в Александровското направление. Украинските сили са отблъснали всички атаки.

Най-горещият участък на фронтовата линия продължава да бъде Покровското направление в Донецка област. Според Генералния щаб на ВСУ, руските окупатори там са атакували украински позиции 47 пъти на 13 ноември, опитвайки се да напреднат при селата Нови Донбас, Водянско, Добропиле, Софиевка, Золоти Колодец, Новогришино и Новопавловка.

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Впрочем руското прокремълско издание "Блокнот" на 13 ноември писа, че "през последните седмици обстановката на западния фронт в Донецката народна република стана доста напрегната и тревожна", цитирайки руски военни блогъри, включително Юрий Подоляка. Изданието също потвърждава, че украинците вече са влезли в село Комар, което Русия завладя през лятото на 2025 г.

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