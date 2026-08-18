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Звездата на Байерн коментира бъдещето си: 40-годишният Нойер все още не мисли за отказване от футбола!

18 август 2026, 16:36 часа 679 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Звездата на Байерн коментира бъдещето си: 40-годишният Нойер все още не мисли за отказване от футбола!

Вратарят на Байерн Мюнхен Мануел Нойер сподели мислите си за възможността сезон 2026/27 да е последният му като професионалист. Както е известно, в края на март ветеранът навърши 40 години. Въпреки напредналата си футболна възраст, стражът все още не мисли за отказване. Желанието на Нойер е първо да приключи настоящата кампания, а след това да мисли за бъдещето си.

„Ще оставя нещата да се развият и след това ще видя какво ще се случи“

„Ще оставя нещата да се развият и след това ще видя какво ще се случи. Ще прекарам сезона, стремейки се да постигна най-високите си цели, а след това ще видим какво ще се случи. Предсезонна подготовка? Преди всичко, трябва да кажа, че е хубаво чувство. Трябва да приемаш всеки приятелски мач сериозно, независимо срещу кого играем“.

Мануел Нойер Байерн Мюнхен

„Играхме и срещу Астън Вила в Азия и направихме много убедително представяне, точно както направихме срещу РБ Лайпциг. Разбира се, имаше много смени и треньорът се опита да даде време на играчите и да разпредели натоварването малко. Заслужавахме да спечелим срещу РБ Лайпциг и изиграхме добър мач“, цитира Goal.com думите на 40-годишния Нойер.

Нойер записа сериозни постижения с баварците – спечели 13 шампионски титли на Германия, две титли от Шампионската лига и две Суперкупи на УЕФА. През 2024 г. вратарят обяви оттеглянето си от германския национален отбор, но се завърна в Бундестима за Световното първенство през 2026 г. Договорът му с Байерн беше продължен през май 2026 г. до 30 юни 2027 г.

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Байерн Мюнхен Мануел Нойер
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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