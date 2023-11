Батални сцени помрачиха исторически триумф на Аржентина на "Маракана" (ВИДЕО)

Меси и компания стигнаха до победата след гол на Николас Отаменди в 63-ата минута, за да нанесат първа в историята домакинска загуба на Бразилия в световни квалификации. Аржентинците показаха и реакция след загубата от Уругвай през миналата седмица, която бе удар по самочувствието на световните шампиони.

Самият мач не бе особено зрелищен, тъй като преди първия съдийски сигнал се стигна до напрежение на трибуните. Полицията използва палки срещу гостуващите фенове, а аржентинските играчи дори се опитаха да спрат органите на реда, като вратарят Емилиано Мартинес бе най-активен.

