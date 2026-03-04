Лионел Меси е оглави уникална класация в световния футбол през последната година

8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси зае първо място в класацията на CIES за играчи с най-много голове и асистенции през последната година в 67 национални лиги. Аржентинецът, който се подвизава в отбора на Интер Маями, се представя фантастично в Мейджър Лийг Сокър, въпреки че е в края на кариерата си. Считаният за най-успешен играч в цялата история на футбола има 37 гола и 22 асистенции за последните 365 дни.

Лионел Меси с най-много голове и асистенции в света за последните 365 дни

38-годишният Меси изпреварва нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн, който е втори в списъка с 35 гола и 7 асистенции. В челната петица са още Андерс Драйер от Сан Диего с 22 попадения и 19 асистенции, Килиан Мбапе от Реал Мадрид с 37 гола и 4 завършващи подавания и Джердан Шакири от Базел 19 гола и 19 асистенции.

Меси също води в индекса на ниво лига, отбелязвайки 66,3 точки. Мбапе е втори в тази класация (65,4 точки), Кейн е трети (64,5), следван от Майкъл Олисе от Байерн (54,9) и Евангелос Павлидис от Бенфика (49,3). Аржентинецът ще поведе страната си на предстоящото Световно първенство по футбол 2026 в Северна Америка това лято, когато "гаучосите" ще защитават световната си титла от 2022.

