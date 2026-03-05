Мбапе не може да се разбере с Реал Мадрид кога да се върне в игра

Една от най-дискутираните теми през последните дни е контузията на Килиан Мбапе. Това беше поредната лоша новина за Реал Мадрид, който загуби от Хетафе с 0:1 след напреднат мач в понеделник, 2 март. Нападателят се е върнал за лечение във Франция, като дори беше забелязан да се разхожда из Париж, докато „кралете“ губеха в Испания. Основното противоречие между Мбапе и Реал Мадрид е в това кога французинът да се завърне в игра, твърди радио „Cadena Ser“.

Реал Мадрид иска Мбапе да заиграе след 3 седмици

В Испания вече веднъж изказаха разочарованието си от Килиан Мбапе, който беше забелязан да се разхожда във Франция, докато клубът му губеше. Сега нападателят отново прави нещо, което няма да се хареса на привържениците му. От Реал Мадрид обявиха, че той ще бъде готов да се завърне в игра след около три седмици в мач срещу Манчестър Сити от 1/8-финалната фаза на Шампионска лига. Но близкият кръг на Мбапе твърди друго.

„До Световното първенство остават 100 дни“

До Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико остават 100 дни, което със сигурност е от значение за решението на Килиан Мбапе кога да се завърне в игра. Близките до него хора казват, че не искат да поемат излишни рискове: „Задната кръстна връзка на лявото коляно на играча е на предела си. Ще го наречем навяхване, защото така пише в медицинския бюлетин, но травмата е сериозна. До Световното първенство остават 100 дни и Мбапе няма никакво време. Той се нуждае от тези 100 дни, за да се възстанови напълно“.

