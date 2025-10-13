Безпрецедентно! Отбор трябва да падне с възможно най-много, за да се класира за Мондиал 2026

УЕФА е напът да създаде безпрецедентен казус в световния футбол! Отборът на Сан Марино може да се нуждае от загуба с възможно по-голям резултат, за да има някакви шансове да се класира за Мондиал 2026. Първо обаче от Сан Марино трябва да се надяват, че Босна и Херцеговина няма да победи Румъния на 15-ти ноември, когато двата тима ще се срещнат в предпоследен мач от група H от световните квалификации за Световното първенство догодина.

Сан Марино може да се нуждае от тежка загуба от Румъния, за да има шанс за Световното

Сан Марино е на дъното в тази група с актив от 0 точки. Първите два отбора са Австрия с 15 пункта и Босна и Херцеговина с 13 точки, като за момента те заемат позициите за класиране за Мондиал 2026. Румъния обаче е с 10 точки и ако избегне загуба от Босна, ще запази шансове да се класира като втори отбор. Това пък от своя страна ще позволи на Сан Марино да играе плейоф за Мондиал 2026 като един от четирите тима, спечелили си квота през Лигата на нациите.

We've warned about it on Thursday, but now it's even more likely to happen.



If 🇧🇦 BiH do not beat 🇷🇴 Romania, it will be in 🇸🇲 San Marino's best interest to LOSE to 🇷🇴 Romania last matchday by AS MANY GOALS AS POSSIBLE to maximize their chances of reaching WC playoffs via UNL.… pic.twitter.com/NSJHgRxSwb — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025

В случай на равенство между Босна и Румъния след месец, разликата се запазва три точки и Сан Марино ще се надява Австрия да победи Босна, като ще се нуждае от загуба с възможно най-много голове разлика в двубоя си с Румъния, за да може румънците да изместят Босна. Ако Румъния пък победи Босна, тогава е още по-вероятно да се стигне до безпрецедентната ситуация, в която Сан Марино да търси загуба с разгромен резултат, за да има шанс за класиране за Мондиала.

