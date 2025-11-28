Сделката пропадна: Реал Мадрид се отказа да привлича основен играч на Ливърпул

Централният защитник Ибрахима Конате, който дълго време бе считан за сигурен напускащ Ливърпул, изглежда, че няма да продължи кариерата си в Реал Мадрид. Френският бранител бе усилено свързван с трансфер на "Сантяго Бернабеу" като свободен агент през следващото лято, но сега авторитетното издание The Athletic съобщава, че Флорентино Перес се е отказал от сделката и няма да опитва да привлече Конате.

Реал Мадрид се отказа от Ибрахима Конате

От Реал Мадрид са информирали Ливърпул, че няма да привличат Конате със свободен трансфер, а неговото име отпада от списъка с желани играчи на "Бернабеу". Не е ясна причината за пропадналата сделка между Реал и Конате, но се съобщава, че сега защитникът продължава да обсъжда нов договор с Ливърпул. Вече има поставено предложение на масата, но все още няма окончателно решение от Конате.

Защитникът все още води преговори за оставане в Ливърпул

От началото на сезона Конате търпи критики, че не се раздава за Ливърпул и не е фокусиран изцяло върху представянето си на терена. Той е неубедителен в изявите си, но това в голяма степен важи за почти целия отбор на "червените", включително и за капитана Върджил ван Дайк, чиито грешки зачестиха. Единственият играч, който държи постоянство в изявите си в Ливърпул, е Доминик Собослай.

