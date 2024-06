Бразилия сгази Парагвай и взе първа победа на Копа Америка (ВИДЕО)

В началото на срещата двата тима си размениха по няколко опасни ситуации, но до гол така и не се стигна. Все пак в 31-ата минута Бразилия получи право да изпълни дузпа. Зад топката застана Лукас Пакета, който обаче не успя да реализира наказателния удар.

Бразилия поведе в 35-ата минута, след като Пакета намери отлично Вини Жуниор и той матира стража на Парагвай. Малко преди края на редовното време „селесао“ реализира втори гол, чрез Савио. В петата минута на даденото от съдията продължение на първата част Винисиус отново вкара за 3:0.

Парагвай започна по-добре второто полувреме и стигна до изненадващ гол още в 48-ата минута, след като Алдерете се разписа за 3:1. В средата на второто полувреме Бразилия отново получи право да изпълни дузпа. Зад топката пак бе Пакета, но този път той успя да се разпише.

Десетина минути преди края на мача Парагвай остана с 10 души на терена, след като Кубас бе изгонен с директен червен картон. До последния съдийски сигнал повече попадения не паднаха и „селесао“ се поздрави с първа победа в това издание на Копа Америка.

