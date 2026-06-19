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Българин в Ла Лига: Роден специалист превзема испанския елит

19 юни 2026, 19:39 часа 265 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Българин в Ла Лига: Роден специалист превзема испанския елит

Българският специалист Петър Гайдаров направи голяма стъпка в кариерата си, след като официално стана част от треньорския щаб на Един Терзич в Атлетик Билбао. Новината бе потвърдена от клуба, който привлече 34-годишния треньор след успешния му период в академията на Байерн Мюнхен, където заемаше различни треньорски позиции.

Петър Гайдаров стана част от треньорския щаб на Един Терзич в Атлетик Билбао

Българинът работи като старши треньор на формациите до 16 и до 17 години, а впоследствие бе помощник и старши треньор при отбора до 19 години на баварците. Именно там той изигра важна роля в развитието на редица обещаващи футболисти, които вече правят сериозни стъпки към професионалния футбол.

Сред имената, преминали през ръцете му, са Александър Павлович, Ленарт Карл, Майкон Кардозо, Фелипе Чавес. Особено впечатляващ е приносът му към развитието на Натаниел Браун, когото Гайдаров преквалифицира като ляв бек още по време на престоя си в академията на Нюрнберг. Към момента се очаква Браун да направи своя трансфер от Айнтрахт Франкфурт към Байерн Мюнхен.

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Атлетик Билбао

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В Атлетик Билбао българинът ще работи рамо до рамо с Един Терзич, който наскоро подписа договор с клуба до 2028 година. Част от новия щаб ще бъдат още Себастиан Геперт и легендата на баските Оскар де Маркос. За Гайдаров това е първи ангажимент в мъжкия професионален футбол на най-високо ниво и сериозна възможност да се утвърди сред елита на европейското треньорство.

Той ще има шанса да работи с футболисти от световна класа като испанските европейски шампиони Нико Уилямс и Аймерик Лапорт, както и с останалите водещи фигури в състава на Атлетик.

“Скъпи фенове на Атлетик, новият сезон започва след няколко седмици и нямам търпение да се върна на терена и да започна да работя с отбора. Фактът, че този отбор е Атлетик Билбао, ме прави много горд и много щастлив”, сподели Гайдаров.

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Байерн Мюнхен Атлетик Билбао Петър Гайдаров
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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