София избухна с Kosheen, днес е ред на Пловдив

Над 1000 души превърнаха „Маймунарника“ в едно от най-емоционалните концертни места в София снощи, когато британските легенди Kosheen излязоха пред българската публика. Енергията не спадна нито за миг, а феновете пяха заедно със Sian Evans и показаха, че хитовете на групата продължават да звучат толкова силно, колкото и преди години.

Още с първите минути на концерта атмосферата в „Маймунарника“ беше нажежена. Феновете посрещнаха Kosheen с огромен ентусиазъм, а през цялото шоу пееха, танцуваха и не спряха да показват любовта си към групата.

В центъра на всичко беше фронтдамата Sian Evans, която се раздаде напълно за българската публика. Със своята характерна енергия, силно сценично присъствие и директна връзка с феновете тя превърна концерта в истинско преживяване, а не просто в поредното музикално събитие.

След изключително силния и емоционален старт в столицата британските легенди продължават срещите с вярната си публика тази вечер на едно от най-впечатляващите места за концерти у нас – Античния театър в Пловдив.

Очаква ни още една вечер, в която емблематичният глас на Sian Evans ще срещне българската публика, а хитовете на Kosheen ще прозвучат под откритото небе на една от емблемите на града под тепетата.

Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg.