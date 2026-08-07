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Острие на македонската опозиция: "Сръбският свят" на Вучич влиза през малки и големи врати

07 август 2026, 13:53 часа 844 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski
Острие на македонската опозиция: "Сръбският свят" на Вучич влиза през малки и големи врати

Опозиционната партия в Република Северна Македония СДСМ обвини правителството на Християн Мицкоски в оркестрирана кампания от обиди, омраза и разделение сред гражданите, посочвайки, че след изявленията на премиера Християн Мицковски, подобен речник се промотира и във Facebook профила на сръбския агент и вицепремиер Иван Стоилкович, предаде македонската медия "Макфакс".

„Народът вижда истинското лице на престъпното правителство на Мицковски. Обиди, сеене на омраза и разделение сред гражданите и сред македонския народ“, каза на пресконференция Наташа Попович, член на Изпълнителния съвет на СДСМ.

СДСМ твърди, че кампанията продължава с още по-обиден речник, а Попович даде като примери изразите „банда клоуни“, „комунистическа конюшня“, „духовен изрод“, „евтин измамник“ и „забавен клоун с два леви крака“.

„Иван Стоилкович популяризира подобни текстове в профила си във Facebook. Той е министър в правителството на Християн Мицковски“, каза Попович.

Сръбският свят и отворените македонски врати

Тя свърза подобни съобщения и с нападението над деца в Ново село, твърдейки, че са били нападнати, защото са носили транспарант, на който се посочва, че водата в Гостивар е замърсена.

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„Всички тези методи бяха видени в Германия през 30-те години на миналия век. Фашистки методи през 21-ви век в Македония. Сръбският свят на Вучич влиза през малки и големи врати“, каза Попович.

Сръбското влияние и ширещия се "Сръбски свят" е отчетено и в последния доклад на Европейския парламент за напредъка на Скопие.

СДСМ обвини правителството, че държи страната в изолация, че няма резултати и че лъжите му, както се казва, вече не работят.

„Македония няма да позволи това. Времето за истина и справедливост скоро идва. Македония ще победи“, каза Попович. ОЩЕ: "Сръбски свят" се подиграва с България и Гърция: Готви скандална скулптура на "Майка Македония"

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СДСМ Християн Мицкоски Северна Македония сръбски свят Иван Стоилкович
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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