С мисъл за плейофите в евротурнирите: Левски може да поиска отлагане на дербито със Славия!

Левски е на крачка от класиране в плейофната фаза на Шампионска лига. Както е известно, „сините“ победиха Кайрат с 1:0 в София в първия мач от третия квалификационен кръг на надпреварата. Тимът на Хулио Веласкес се наложи над казахстанците с късно попадение на Сержиньо, което може да се окаже много ценно за българския гранд. Реваншът е насрочен за 11 август, вторник като при добър изход на срещата Левски може да достигне до плейофите в Шампионска лига, където ги чака първенецът на Гърция – АЕК Атина. Ако пък „сините“ отпаднат от Кайрат, то те ще участват в плейофите на Лига Европа. Там те ще се изправят срещу победителя от двойката ПАОК - Андерлехт.

Левски гостува на Славия на 15 август

В Левски вече гледат към плейофите на евротурнирите и поради тази причина ръководството на клуба обмисля да поиска отлагане на дербито на петия кръг на Първа лига срещу Славия. Това съобщиха колегите от „24 часа“. По програма „сините“ трябва да гостуват на стадион „Александър Шаламанов“ в столичния квартал „Овча купел“ на 15 август, събота. Няколко дни след срещата с „белите“ пък е първият мач от плейоф – в Шампионска лига или в Лига Европа.

Има вариант "сините" да поискат отлагане на мача със Спартак Варна

Припомняме, че по разпоредбите на Българския футболен съюз родните тимове имат право да отложат един мач от вътрешното първенство, но само ако са достигнали до плейофната фаза на някой от турнирите на УЕФА. Именно от това правило искат да се възползват в Левски и по този начин да осигурят няколко дни повече за почивка и подготовка на своите играчи. Съществува възможност „сините“ да решат да не отлагат дербито със Славия, а да отложат мача със Спартак Варна от шестия кръг на Първа лига.

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