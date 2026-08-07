Френската стена на Барселона, която жертва кариерата си за Световното първенство

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Понякога животът ни поставя пред избор. Избор, който не можем да направим, колкото и дълбоко да мислим, колкото и дълбоко да го искаме. Избор, който ни оставя да се чудим дали е бил правилният, години, след като сме го взели. Понякога избираш да оставиш една мечта да умре, за да спасиш себе си. А понякога избираш мечтата пред всичко, за което си работил цял живот. Такъв избор направи Самуел Умтити в пиковите си години за Барселона.

Самуел Умтити започна обещаващо в Лион

Самуел Умтити започна професионалната си футболна кариера през 2012 г., като игра за един от клубовете, известни с развиването на млади таланти. Неслучайно прякорът на Олимпик Лион е "хлапетата". Умтити започва футболния си път много силно. Още през първата си година на "Парк Олимпик Лион" печели Купата и Суперкупата на Франция. За френския гранд централният защитник играе в продължение на 4 години, като изгражда име и показва, че го очаква обещаващо бъдеще.

Умтити се наслаждаваше на футбола си в Барселона

И през лятото на 2016 г. идва големият му шанс. Той прави трансфер в Барселона срещу 25 милиона евро, като още в първия си сезон спечели Купата на Краля и Суперкупата на Испания. През следващите години той доказа сумата като малка, само с изявите си за каталунците. Умтити остава на "Камп Ноу" 6 години. Първите две са повече от страхотни. По 25 мача в Ла Лига, като в първия сезон става втори, а във втория - печели първенството, Купата на краля и Суперкупата на Испания. Но именно от върха се пада най-лошо. А Самуел Умтити сам избра да падне. И много добре знаеше какво му предстои. В края на сезон 2017/18 французинът се нуждаеше от операция. Той играеше с контузия в лявото коляно - увреден хрущял.

Самуел Умтити жертва кариерата си за Световното първенство

Но избра да жертва кариерата си. Самуел Умтити отложи операцията, за да играе на Световното първенство в Русия. Там той беше много ценен за Франция. Двамата с Рафаел Варан заформиха страхотна защитна двойка и станаха незаменима част от отбора на Дидие Дешан. А моментът на Умтити дойде. Сякаш той доказа на света, че е взел правилното решение. На 1/2-финалите Франция победи златното поколение на Белгия с 1:0. А голът отбеляза не кой да е, а Самуел Умтити. В крайна сметка "петлите" спечелиха Мондиал 2018, а централният защинтик беше в основата на триумфа. Без него Франция можеше и да не се окичи с втората си звезда.

Световният шампион започна да пада

Да, Самуел Умтити стана световен шампион, но на каква цена? Той буквално жертва кариерата си, за да вдигне купата. Дори след като приключи Мондиал 2018, французинът отказа да се оперира. А играта му се влошаваше все повече. През сеозн 2018/19 той отново стана шампион на Испания, но този път записа само 14 мача в първенството. С всеки сезон Умтити играеше все по-малко, докато не се стигна до кампания 2021/22. Тогава той беше в пиковата си възраст - 27 години, но изигра само 1 мач за Барселона в Ла Лига. След това премина в Лече.

Самуел Умтити се отказа само на 31 години

Самуел Умтити изкара 1 година под наем в Лече, но дори за по-малък клуб, той не заигра по-добре. През 2023 г. французинът премина в Лион, но и на родна земя формата му не се подобри. Година след това, той най-после се подложи на операцията, която чакаше вече 6 лета. Но беше твърде късно. Щетите в коляното на Умтити бяха необратими. Тези в кариерата му - също. Централният защитник игра до 31 годишна възраст, когато футболистите на неговата позиция изобщо не мислят за отказване. Но той се отказа.

Футболът не беше готов да пусне Умтити

Отказа се, защото не можеше да продължава така. Неговото тяло просто не можеше да изпълни онова, което неговият талант искаше. Кариерта на Самуел Умтити остава впечатляваща, но само можем да си представаме каква можеше да бъде, ако не се беше контузвал. Или ако не беше взел съдбоносното решение. Но животът е такъв. Понякога трябва да изберем мечтата и да станем световни шампиони, но да платим цената. Да жертваме това, за което сме работили цял живот. И да го оставим, въпреки че то не е готово да остави нас.

Автор: Николай Илиев

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