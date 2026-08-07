Ман Сити отказа офертата на Барселона за играч №1 на Мондиал 2026

Първоначалната оферта на Барселона за звездата на Манчестър Сити Родри на стойност 45 милиона евро, плюс 10 милиона допълнителни бонуси, е била отхвърлена от английския клуб, твърди испанският вестник "Sport". По-рано Ман Сити беше поставил граница от 65 милиона евро пред другия кандидат за испанския национал - Реал Мадрид, като все още се придържа към тази минимална цена, въпреки че оставя място за преговори.

Родри е дал зелена светлина за трансфер

Самият Родри обаче може да изиграе ключова роля в преговорите, тъй като от договора му остава само година и се смята, че вече е дал одобрение за трансфер. "Отношенията между двата клуба са добри и се очаква през настоящия уикенд двете страни да постигнат окончателно споразумение за финализиране на сделката", пише "Sport". Дълго време само Реал Мадрид се споменаваше като кандидат за новия клуб на Родри, но след дълго време, в което "белите" не постигнаха споразумение с Манчестър Сити, сега и Барселона се включва в надпреварата.

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Ман Сити и Барселона имат добра история

Историята наистина показва добри отношения между Манчестър Сити и Барселона, като през последните години няколко футболисти на "гражданите" пеминава в каталунския гранд. Ерик Гарсия, Феран Торес и Илкай Гюндоган са сред въпросните играчи. Бернардо Силва също беше спряган за трансфер на "Камп Ноу" дълго време, но самият той каза, че когато са му се обадили от Реал Мадрид, не е могъл да откаже.

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