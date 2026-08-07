За роден национал: Валят оферти, от Германия, Австрия и още европейски държави

Българският национал Димитър Митов, който пази на шотландския Абърдийн е обект на много сериозен интерес от европейки страни. За подписа му се редят отбори от Германия, Австрия, Дания и Кипър. Митов навлиза в последната година от догоовра си с Абърдийн, като все още не е постигнал споразумение с клуба за удължаване на контракта. Сериозният интерес може да го доближи още до изходящ трансфер.

Димитър Митов най-вероятно ще се раздели с Абърдийн

Някои от отборите вече са осъществили контакт с Абърдийн. Шотландският отбор има опцията да удължи договора на Митов с 12 месеца, он и от клуба, и играчът са склонни да разгледат възможността за трансфер още през нястоящия прозорец. Условието на Абърдийн е да бъде платена шестцифрената трансферна сума, която иска за титулярния си вратар, който беше герой при последната им спечелена Купа на Шотландия. Мениджърът на "червените" Стивън Робинсън вече привлече нов вратар, в случай, че Митов избере да напусне клуба.

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Митов е оценен на 800 000 евро

Мариус Мюлер пристигна от Волсбург като свободен агент. 33-годишният страж вече се утвърди като титуляр в състава на Абърдийн. Той най-вероятно ще замести Димитър Митов изцяло, като българинът ще търси изходящ трансфер през това лято. Родният национал играе за "червените" през последните три сезона, като пристигна през 2024 г. срещу 200 000 паунда. Неговата амбиция е да играе на възможно най-високо ниво, за да запази титулярното си място в националния отбор на България. Според специализирания сайт "transfermarkt", Митов е оценен на 800 000 евро.

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