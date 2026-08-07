Откриха най-голямата коралова гора, виждана някога в Егейско море

Открита е най-голямата коралова гора, установявана някога в Егейско море. Откритието направиха морски изследователи от Турция край бреговете на остров Гьокчеада. Според съобщение на Турската фондация за морски изследвания (TÜDAV), кораловата гора е идентифицирана на дълбочина от около 120 метра под морската повърхност в района между Гьокчеада и гръцкия остров Самотраки. Изследователите подчертават, че подводната структура е с дължина от над два километра, което я превръща в най-голямата коралова гора, установявана някога в Егейско море, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Откритието е резултат от 10-годишни усилия и инвестиции, свързани със следеното и опазването на кораловите екосистеми, заяви ръководителят на фондацията професор Байрам Йозтюрк.

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Кораловите гори могат да живеят стотици или дори хиляди години, а растат изключително бавно. Именно това ги прави особено уязвими – едно унищожено коралово образувание се възстановява много дълго време. Кораловите гори имат ключово значение, тъй като създават сложна структура върху иначе сравнително еднообразното морско дъно. Те осигуряват убежища за риби, ракообразни, октоподи, гъби и множество други организми, както и място за тяхното размножаване. Тези уязвими местообитания изискват непрекъснато научно наблюдение, за да се гарантира тяхното опазване, тъй като те са изключително важни за глобалното съхранение на въглерод и биоразнообразието.

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